Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremlerde yıkılan binaların yeniden inşasına ilişkin, "Nisan ayı en geç tarihtir. Hava şartları düzelir düzelmez, bunun bir prosedürü var, hasar tespiti tamamlanacak, daha sonra biz gereken kararları alacağız, gereken ödenekleri tahsis edeceğiz." dedi.

Kaynak, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde art arda meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen Yukarıköy'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı.

"Nisan ayı en geç tarihtir"

Kaynak, depremden zarar gören bölgedeki yeni yapıların inşasına en geç nisan ayında başlanacağını, bunun hava şartlarına bağlı olduğunu bildirdi.

"Yöre mimarisine uygun, yörenin malzemesiyle yeni bir şeye başlayalım istiyoruz." diyen Kaynak, "Nisan ayı en geç tarihtir. Hava şartları düzelir düzelmez, bunun bir prosedürü var, hasar tespiti tamamlanacak, daha sonra biz gereken kararları alacağız, gereken ödenekleri tahsis edeceğiz. Burada valiliğimiz ve kaymakamlığımız öncülüğünde bu çalışmalar hızlıca başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"3-4 gün içerisinde 500 konteynere ulaşacağız"

Kaynak, bir gazetecinin "Depremden zarar gören bölgede kaç konteyner bulunuyor?" sorusunu ise "Bugün itibarıyla 200 konteynere ulaşmış olacağız. 3-4 gün içerisinde 500 konteynere ulaşmış olacağız. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 501. Dolayısıyla her hane, her aile kendisine mahsus bir konteynerde yaşamaya başlayacak." diye yanıtladı.

"İstanbul depremine hazırlıklıyız"

"Bölgedeki evlerin tek katlı olması binalardan çok hızlı çıkmalarını sağladı. Olası İstanbul depremi açısından bir örnek oluşturuyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna da Kaynak, şu yanıtı verdi:

"Binaların tek katlı, çok katlı olması önemli değil. Binaların depreme dayanıklı ve tekniğe uygun yapılması gerekir. İstanbul'da 1999 depreminden bu yana haklı bir hassasiyet var. Kamu çok işler yaptı. Okulların, ana ulaşım akslarının, köprülerin, viyadüklerin hemen hemen tamamını depreme dayanıklı hale getirdi. Çeşitli kentsel dönüşüm projeleriyle yeni yeni yerleşim yerleri hayata geçti. AFAD, depremle ilgili bütün hazırlıklarını yaptı. İstanbul'da depremle ilgili hem kamunun duyarlılığının devam etmesi gerekir, hem de vatandaşımızın duyarlı olması gerekir. İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapılıyor. AFAD olarak muhtemel bir İstanbul depremine hazırlıklıyız. İnşallah İstanbul'un bütün yapı stoğu da kısa sürede o hale gelir."