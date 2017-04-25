Başbakan Yardımcısı Kaynak, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'de eğitim çağında 900 bin Suriyeli çocuk olduğunu belirterek, "Biz bunların 525 binini eğitim şemsiyesi altına aldık. Geri kalanını da eylül ayında eğitmeye başlamalıyız. Aksi halde bir süre sonra bu çocuklar terör örgütlerinin tuzağına düşebilir. Bundan hem bölgemiz hem de dünya zarar görür." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen "Yemen'deki İnsani Krize İlişkin Üst Düzeyli Taahhüt Konferansı" için bulunduğu Cenevre'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmeye Türkiye'nin Cenevre Daimi Temsilcisi Naci Koru, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Halis Bilden ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı.

Kaynak, görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki bölgede bulunan, sayıları yaklaşık 1 milyona ulaşan evsizler konusunda BM'den destek istedi.

Türkiye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı bölgeye toplam 80 bin kişilik iki yerleşim yeri kurmak istediğini anlatan Kaynak, "Başta El Bab olmak üzere, DEAŞ'tan temizlenen bölgenin yeniden imarına destek verilmeli. Türkiye'de eğitim çağında 900 bin Suriyeli çocuk var. Biz bunların 525 binini eğitim şemsiyesi altına aldık. Geri kalanını da eylül ayında eğitmeye başlamalıyız. Aksi halde bir süre sonra bu çocuklar terör örgütlerinin tuzağına düşebilir. Bundan hem bölgemiz hem de dünya zarar görür." ifadesini kullandı.

" Türkiye bu konuda tüm övgüleri hakediyor"

Guterres de Türkiye'nin Suriyeliler için yaptıklarının öneminin herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Gerek BM gerek AB gerekse diğer tüm uluslararası platformlarda Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini vurguluyorum. Gerçekten Türkiye bu konuda tüm övgüleri hakediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı projelere destek verilebileceğini ifade eden Guterres, bu konuda özellikle Körfez ülkelerine çağrıda bulunulacağını kaydetti.

"Türkiye asla Yemen'den çekilmemeli"

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile de bir araya gelen Kaynak, görüşmede, 10 bin ton insani yardım malzemesi yüklü geminin AFAD tarafından gelecek ay Yemen'e ulaştırılacağını belirtti.

Gemide un, şeker ve çocuklar için süt tozu ile iki sahra hastanesi bulunacağını aktaran Kaynak, Türk Kızılayı'nın da bir kargo uçağı dolusu ilacı en kısa sürede Yemen'e götüreceğini bildirdi.

Yemen Başbakanı Dağr ise "Hep söylüyorum, Türkiye Yemen'den elini çekerse çok büyük bir boşluk olur. Türkiye asla Yemen'den çekilmemeli, orayı boş bırakmamalı." ifadesini kullandı. AA