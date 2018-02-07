Başbakan Yardımcısı Işık: Yeni teşvik programı yürürlüğe girdi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Terör belasından dolayı kimse gelip yatırım yapmıyor. Yeni teşvik programı yürürlüğe girdi. Burada bütün teşviklerin yanında bir de enerji desteği vereceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hakkari'deki temaslarının ardından Yüksekova ilçesine geçerek, 3. Piyade Tümen Komutanlığ'ını ziyaret etti.

Daha sonra Yüksekova Aile Destek Merkezi'ne giden ve yetkililerden bilgi alan Işık, merkezdeki kurslara katılan kadınlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Işık, Hakkari, Yüksekova denince insanların aklına terörün geldiğini, bunun memlekete yapılan en büyük kötülük olduğunu anlattı.

"Bu kadar Allah vergisi güzellik var burada. İnsanlar sadece turizm için gelseler burada işsiz kimse kalmayacak. Biz de çalışıyoruz. Buralar yatırım alsın diye yeni programlar açıklıyoruz. İnşallah yeni yatırımlar gelecek, sizler de gayret ederseniz burada kısa sürede önemli bir istihdamın olacağına inanıyorum. Bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil, hepimiz el ele verirsek eminim burada hayat çok daha güzel olur."

"Terör belasından dolayı kimse gelip yatırım yapmıyor"

Işık, Yüksekova'nın potansiyeli yüksek bir yer olmasına rağmen terör yüzünden geri kaldığını, bundan sonra önlerinin açık olduğunu ve güzel gelişmelerin yaşanacağını bildirdi.

Bakan Işık, Yüksekova'nın aynı zamanda bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna değindi.

"Terör belasından dolayı kimse gelip yatırım yapmıyor. Yatırım olmayınca istihdam olmuyor. Herkesin devlet memuru olma durumu yok. O zaman terör belasını defedip buralara yoğun yatırımın çekilmesini sağlamak durumundayız. Havaalanı yapıldı. Devlet üzerine düşeni yapıyor. Buraya yatırım getirelim, fabrikalar kurulsun, ticaret canlansın, madenlerin işletilmesini sağlayalım. Terör belası başımızdan defoldukça bu işler hallolacak. Çalışkan ve maharetli olan insanların olduğu yerde iş olur. İnsanlar can güvenliği olmadan gelip yatırım yapar mı? Maden çalıştıracak terör örgütü kepçesini yakıyor, arabasını yakıyor o zaman bunun bedelini Yüksekova'da gençler ödüyor. Yeni teşvik programı yürürlüğe girdi. Burada bütün teşviklerin yanında bir de enerji desteği vereceğiz. İnsanlar burada yatırım yapsınlar diye."

Kadınların taleplerini dinleyen Işık, Hükümet olarak bölgede işsizliğin azalması için çalışma yaptıklarını, yakında Hakkari'de Yüksekova'da yeni iş yerlerinin, atölyelerin kurulacağını ve insanların buralarda çalışacağını vurguladı.

Işık, daha sonra Yüksekova Polis Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: AA