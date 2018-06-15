Başbakan Yardımcısı Işık: Ülkemiz kısa zamanda terör belasından tamamen kurtulacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bayram namazını, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve beraberindeki protokol üyeleriyle İzmit'teki tarihi Fevziye Camii'nde kıldı.

Namazın ardından camideki vatandaşlarla bayramlaşan Işık, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın kazasız belasız, sağlık ve huzur için kutlanmasını Allah'tan niyaz etti.

Işık, bütün şehit yakınları ve gazilerin, sınır boylarında nöbet tutan, sınır ötesinde ülkenin güvenliği ve esenliği için mücadele eden askerin, polisin, jandarmanın, güvenlik korucularının bayramını kutladı.

Kudüs'ten Arakan'a kadar dünyadaki mazlum Müslümanların bayramını da tebrik eden Işık, bu bayramın onların zulümden kurtulmasına, dünyada zulmün, haksızlığın ve eşitsizliğin son bulmasına vesile olmasını temenni etti.

Işık, Türkiye'nin bayramı bayram tadında kutlamasını, seçim sürecinin de bir rekabet ortamında ama bayram tadında tamamlanmasını özellikle arzu ettiklerini belirtti.

"Terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandık"

Türkiye'nin, ülke içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü terörle mücadeleye de değinen Işık, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede kararlılık sürdükçe, bu noktada devletin tüm birimleri arasındaki koordinasyon sürdükçe ve terörle mücadelede özellikle nitelikli insan unsurunun yanında, yüksek teknoloji de kullanıldıkça, terörle mücadelede her gün yeni başarıların gelmesi gayet tabiidir. Gerçekten terörün Türkiye'de bugün itibarıyla beli kırılmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette, 'Terör tamamen ortadan kaldırılmıştır.' diyemiyoruz ancak terör örgütünün artık eskisi gibi kitlesel eylem yapma imkanı ve kabiliyeti ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada devletin tüm kurumları, güvenlik birimlerimizin tamamı büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyor."

Işık, terörle mücadelenin tüm boyutlarına odaklandıklarını vurgulayarak, bununla ilgili çalışmaları sadece teröristleri etkisiz hale getirme ekseninde değil, terörün ve terör bataklığının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji üzerinden yürüttüklerini kaydetti.

Bu stratejinin sonuç verdiğini görmenin herkesi sevindirdiğini ifade eden Işık, "İnşallah her geçen gün terör daha da minimize olacak ve ülkemiz kısa zamanda bu beladan tamamen kurtulacak" dedi.

"Kararlılık sürecek"

Terör örgütü yöneticilerine, terör örgütünün tüm mensuplarına ve terör örgütüne destek veren tüm çevrelere seslenen Işık, "Şunun herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım; hiçbir yer, terör örgütü için artık güvenli değildir. Buna Kandil de dahil. Bundan sonra hiç kimse, 'Ben şurada olursam Türkiye Cumhuriyeti bana ulaşamaz, bana dokunamaz. Benim yaptığım yanıma kar kalır.' diye düşünemeyecek. İşte bunu Afrin operasyonuyla gösterdik. Bunu Fırat Kalkanı Operasyonu'yla gösterdik. Bunu Sincar operasyonuyla gösterdik. Bunu içerideki bütün terör odaklarına yaptığımız operasyonlarla gösterdik ve şu anda da Kandil'e yönelik operasyonlarla bunları gösteriyoruz. Bu kararlılık sürecek" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bayramın bayram tadında geçmesini diledi ve "Seçim sürecinin tatlı bir rekabet ortamında sürmesini, asla kanın, gözyaşının, ızdırabın olmadığı, neşeli bir seçim süreci yaşanmasını özellikle temenni ediyorum. Bu konuda herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapmasının, ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA