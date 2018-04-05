Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi

Çeşitli ziyaret ve temaslar için Bitlis'e giden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bitlis'in her zaman iyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin merkezi olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı olarak kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, bölgenin 35 yıldan bu yana devam eden terörden çok etkilendiğini aktardı.

"Özellikle son dönemde terörle yapılan son derece büyük ve yoğun mücadele ile terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti büyük oranda ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadele terör örgütü tamamen bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar devam edecek."

"Terörle mücadeleyi güvenlik boyutundan ibaret görmüyoruz"

"Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutundan ibaret görmüyoruz. Terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla yürütüldüğü bir dönemi yaşıyoruz" diyen Işık, Başbakan Yardımcısı olarak terörle mücadelenin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutlarının koordinasyonundan sorumlu olduğunu hatırlattı.

"Bölgemizin sadece terörle anılması değil bütün güzellikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, turizmi, sanayisi ve değerleriyle anılması bizim açımızdan son derece önemli. Doğuyla ilgili bir haber olduğu zaman ya terörle ilgili ya da olumsuz bir haber geçiliyor. İstiyoruz ki buralardan çok daha güzel haberler gelsin. Bitlis'in güzellikleri bütün dünyaya yansısın. Bunun için önümüzdeki süreçte, tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm alanında önemli atılımlar yapacağız. Bölgedeki istihdamı artıracak projelere ağırlık vereceğiz. Bölgeyi turizm noktasında daha da hareketlendirecek çalışmaları yürüteceğiz. Ailelerin gelirini, refah seviyesini artıracak çalışmaları bölgemizde hızla yaygınlaştıracağız."

Kaynak: AA