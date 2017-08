Başbakan Yardımcısı Işık, şehitlikleri ziyaret etti

İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ne gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından Işık, şehitler için dua etti.

Daha sonra Polis Şehitliği'ne geçen Işık, burada şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette, daha sonra şehitler için dua edildi.

Işık, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini belirterek, her bayram öncesi ahirete irtihal eden yakınların ziyaret edilmesi ile mezar başında dua edilmesi gibi güzel gelenekleri olduğunu söyledi.

Şehitlerin aslında herkesin aile büyüğü olduğunu ifade eden Işık, arife günü sadece yakınlarının mezarlarının değil, şehitliklerin de ziyaret edilmesinin, onlara verilen değerin göstergesi oluğunu kaydetti.

"Her bir şehidimizi, bu milletin her bir ferdinin bir aile büyüğü olarak görüyoruz." diyen Işık, "Her bir şehidimizi, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın birer simgesi ve sembolü olarak görüyoruz. Bu açıdan da tüm şehitlerimize bu mübarek günde, Kurban Bayramı'nın arifesinde Allah'tan rahmet diliyorum, şehit ailelerimize sabırlar diliyorum. İnşallah ülkemizin birliği, dirliği, esenliği daim olsun diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.