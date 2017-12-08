Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Fikri Işık, bunun, bölgeye uzun süreli kargaşa getirecek bir emrivaki olduğunu söyledi.

Işık, "Sadece Müslümanlar için değil, Hıristiyanlar için de Yahudiler içinde kutsal mekan olan Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesini anlamına gelir. Bu bir emrivakidir. Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Burada adeta bölge yeniden ateş, barut ve gözyaşı sarmalına döner. Onun için ABD'ye özellikle söylediğimiz bu mesele iç politikanın bir uzantısı olarak ele alınabilecek bir mesele değildir. Onun için Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın."

Kaynak: TRT Haber