  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.864
    EURO 4.536
  • BIST 107524.55
    ALTIN 154.733
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın

Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın

Başbakan Yardımcısı Işık, ABD'nin Kudüs ile ilgili vermiş olduğu kararı eleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Fikri Işık, bunun, bölgeye uzun süreli kargaşa getirecek bir emrivaki olduğunu söyledi.

Işık, "Sadece Müslümanlar için değil, Hıristiyanlar için de Yahudiler içinde kutsal mekan olan Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesini anlamına gelir. Bu bir emrivakidir. Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Burada adeta bölge yeniden ateş, barut ve gözyaşı sarmalına döner. Onun için ABD'ye özellikle söylediğimiz bu mesele iç politikanın bir uzantısı olarak ele alınabilecek bir mesele değildir. Onun için Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD başkanı Trump, kudüs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER