Başbakan Yardımcısı Işık: Kimyasal saldırı yok diyen Rusya kendine zarar veriyor

Başbakan Yardımcısı Işık, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Yeni Dünya Vakfı'nın 22. Vakıf Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kimyasal silah kullanan sorumlular cezalandırılmalı"

Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili sorular üzerine Işık, Türkiye'nin başından beri Suriye'deki insanlık dışı olaylara çok net tavır koyduğunu ve tepki gösterdiğini söyledi.

"Bu noktada bu son kimyasal saldırının da hiçbir şekilde cezasız kalmaması gerekir. Bu noktada da Birleşmiş Milletler amasız, fakatsız hiçbir gerekçeye, hiçbir bahaneye özellikle başvurmadan sorumluları cezalandırmalı ve bir daha bu tip olayların ne Suriye'de ne de dünyanın başka bir yerinde meydana gelmemesi için gerekli caydırıcılığı ortaya koymalılar."

"Hiçbir mazerete sığınılmamalı"

Fikri Işık, Rusya'nın kimyasal silah izine rastlanmadığı yönündeki sözlerini de, "Bu açıklamalar Rusya'ya zarar verir" diyerek değerlendirdi.

"Yani Rusya'nın özellikle Esad'ı koruma güdüsüyle yaptığı bu açıklamalar Rusya'ya da aslında ciddi zarar veriyor ama sonuçta orada ölen bir insan. Dolayısıyla bu hiçbir gerekçeye hiçbir mazerete sığınılmamalı ve gereken neyse sorumluları bir an önce bunu bir daha yapmamaları konusunda gereken caydırıcı önlem sorumlulara karşı uygulanmalı. Rusya bence kendine de zarar veriyor bu açıklamaları yaparak."

Kaynak: TRT Haber