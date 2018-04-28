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Başbakan Yardımcısı Işık: Hükümetimiz bedelli askerlik konusunu değerlendirecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bedelli askerlik konusunda, "Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Işık: Hükümetimiz bedelli askerlik konusunu değerlendirecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan’a geldi.

Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret eden Fikri Işık, burada gazeteciler sorunlarını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın bedelli askerlik konusundaki açıklamasını değerlendiren Fikri Işık "Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dediktin sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır" dedi.

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