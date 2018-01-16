Başbakan Yardımcısı Işık: Beklentimiz PYD/YPG'nin terör örgütleri listesine alınmasıdır

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit'teki Sabancı Kültür Merkezi'nde Kocaeli Gazetecileri Cemiyeti tarafından düzenlenen, "16 Ocak Basın Onur Günü" etkinliğinde konuştu.

Işık, bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk basın toplantısını düzenlemesinin yıl dönümü olduğunu, bunun İzmit'te gerçekleştirilmiş olmasının kent için çok büyük bir onur vesilesi olduğunu söyledi.

"'Bizim PYD ile ilişkimiz geçicidir' sözü yerine getirilmedi"

Başbakan Yardımcısı Işık, ABD'nin terör örgütleriyle işbirliğine ilişkin, geçmişte verilen sözlere dikkat çekti.

Işık, Milli Savunma Bakanlığı yaptığı dönemlerde ABD Savunma Bakanı başta olmak üzere yetkililerle yaptıkları tüm temaslarda kendilerine, "Münbiç'ten çıkacağız ve Münbiç'i gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim PYD ile ilişkimiz geçicidir. Rakka operasyonu bitince ilişkimizi sonlandıracağız." şeklinde söz verildiğini fakat bunların hiçbirinin yerine gelmediğini söyledi.

"Bizim beklentimiz PYD/YPG'nin terör örgütleri listesine alınmasıdır"

Işık, PYD/YPG terör örgütlerinin PKK gibi terör örgütü listesinde yer alması gerektiğini vurguladı.

"Bu noktada Türkiye olarak bizim beklentimiz, bırakın PYD/YPG gibi bir terör örgütüyle işbirliği yapmayı, PYD/YPG'nin de PKK gibi terör örgütleri listesine alınmasıdır, çünkü PYD/YPG, PKK'nın Suriye koludur. Aradaki organik bağı başta ABD olmak üzere müttefiklerimizin bilmemesi mümkün değil. Biz gerek NATO toplantılarında gerekse yaptığımız ikili temaslarda aradaki ilişkiyi, organik bağı gösteren pek çok bilgiyi, belgeyi, dokümanı muhataplarımıza ilettik. Şu anda bizim beklentimiz özellikle ABD'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesi, bir terör örgütünün meşrulaştırılması için yapılacak tüm adımlardan bir an önce vazgeçilmesidir."

"Bunlarla işbirliğini geliştirme kararı vermek asla Türk milletinin kabul edebileceği bir durum değildir"

Başbakan Yardımcısı Işık, PYD/YPG ile işbirliği yapmakla PKK ile işbirliği yapmak arasında Türkiye açısından hiçbir fark olmadığının da altını çizdi.

Kaynak: AA