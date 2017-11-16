  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan komşuya destek mesajı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan komşuya destek mesajı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dragasakis'i arayarak, Yunanistan'ın Attiki Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlundan komşuya destek mesajı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atina yakındalarında yaşanan sel felaketi nedeniyle Yunan mevkidaşı Yannis Dragasakis'i aradı.  

Çavuşoğlu Dragasakis'e Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi, "Bilgi verilirse biz de yardım çalışmalarında üzerimize düşeni yerine getirebiliriz. Komşu olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, sel felaketine ilişkin son bilgileri de Dragasakis'ten öğrendi. 

Twitter'dan Başbakan Çipras'a "geçmiş olsun" mesajı

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Çipras'ı da etiketleyerek Türkçe ve Yunanca iki mesaj paylaştı, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu iletti. 

 

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan sel felaketi, Yunanistan Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
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