Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'ndan komşuya destek mesajı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atina yakındalarında yaşanan sel felaketi nedeniyle Yunan mevkidaşı Yannis Dragasakis'i aradı.

Çavuşoğlu Dragasakis'e Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi, "Bilgi verilirse biz de yardım çalışmalarında üzerimize düşeni yerine getirebiliriz. Komşu olarak her zaman yanınızdayız." dedi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, sel felaketine ilişkin son bilgileri de Dragasakis'ten öğrendi.

Twitter'dan Başbakan Çipras'a "geçmiş olsun" mesajı

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Çipras'ı da etiketleyerek Türkçe ve Yunanca iki mesaj paylaştı, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu iletti.

Kaynak: AA