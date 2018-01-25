Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile tarihi bir adım atmıştır

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Gala Programında konuşan Çavuşoğlu, geçen yılki kısmi ekonomik daralmalara rağmen yüzde 14 büyüyen mobilya sektörünün, ekonominin büyümesine katkı verdiğini belirtti.

İç pazarda hükümetin mobilya sektörüne destek amacıyla KDV indirimine gittiğini anımsatan Çavuşoğlu, "KDV indirimiyle son 13 yılın en büyük cirolarına ulaştınız. Geçtiğimiz yıla göre cirolarınız yüzde 35 oranında artmış görünüyor." dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemiz ve milletimiz için taş üstüne taş koymuş herkesin, gönlümüzün başköşesinde yeri vardır." sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bizler her icraata bu duyguyla yaklaşıyoruz. Tek bir şartı var; teröre bulaşmamış ve ihanet etmemiş olması şartıyla bu ülkeye katkı sağlayan herkesi baş tacı ediyoruz. Zira Türkiye'nin adını kullanarak, Türk insanını temsil ediyormuş gibi hareket ederek, suistimal girişimleri olduğunu da yakın tarihimizde gördük. İşte soruşturma ve davaları hala süren FETÖ ihaneti bunun somut bir örneğidir. FETÖ'cü hainler dini istismar ederek, ülkeye olan sevgiyi istismar ederek en son geldikleri noktada 15 Temmuz darbe girişimiyle bu milleti bayraksız, vatansız, devletsiz, bırakmaya giriştiler. İş dünyamızı da himmet adı altında adeta haraca bağlayan bu hainlerin ülkeye verdiği zararlar hepinizin malumudur."

Bu istismarları tek tek ayıklayarak, Türkiye'ye belli odakların menfaatleri için değil sadece ve sadece milletin yüce menfaati için çalışan anlayışın sahipleri olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiyemiz için milletimiz ve vatandaşlarımız için, insanlık için hayırlı olmayan hiçbir şeyin bize göre kıymeti yoktur. Bugün Afrin'de sınır ötesi harekatı görüyorsunuz. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin bekası için Zeytin Dalı adı verilen harekat ile birlikte tarihi bir adım atmıştır. " diye konuştu.

"Afrin bölgesinden Türkiye'ye 700'e yakın saldırı oldu"

Afrin bölgesinin 2012'de PKK, YPG-PYD'nin eline geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, halkın gayrimenkullerine el konulduğunu, ev aramaları, tacizler, sosyal yaşama müdahale, çocukları silah altına alma olaylarının yaşandığını ifade etti.

Bu baskılardan sonra sivil halkın kaçmak zorunda kaldığını ve bunun üzerine burada zulüm yaşayan Kürtlerin Türkiye'ye ve başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığını belirten Hakan Çavuşoğlu, "Bu şekilde Türkiye'ye gelen Kürt kardeşlerimizin sayısı 350 bindir." dedi.

Afrin bölgesinden Türkiye'ye 700'e yakın saldırı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu saldırılar neticesinde sivil ölümleri ve yaralanmalar olmuştur. Reyhanlı'da, Kilis'te roketlerle yerleşim yerinde sivilleri hedef almayı sürdürmüşlerdir. İşte zulme hiçbir zaman rıza göstermeyen güçlü Türkiye bu canilere karşı harekete geçmiştir. Tabii burada terörün tek şapkası, tek tabelası yok. Bir bakıyorsunuz PKK, bir bakıyorsunuz, YPG-PYD. Diğer yandan DAEŞ de buraya gelmiştir. Ayrıca dağılmaya başlayan DAEŞ'ten, içerideki yabancı savaşçılar, teröristler PYD-PKK'nın içerisine sızarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya girmeyi denemektedirler. PYD-YPG'nin PKK olduğunu artık herkes biliyor. ABD Savunma Bakanı dahi bu organik ilişkiyi ifade etmekten kaçamamıştır. Çok ilginç bir husustur, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak karşı taraf adına konuşan kim? Hiç dikkatinizi çekmiyor mu? Harekat ile ilgili konuşan Kandil, Karayılan, Kalkan, Bayık. Harekata ilişkin başka konuşan var mı? Yok. Demek ki terörle mücadele eden Türkiye'nin hamlesi tam isabet etmiştir. Doğru noktada, doğru zamanda çok haklı bir mücadelenin içindeyiz. Mehmetçiğimiz kahramanca milletimiz ve tüm mazlum ve mağdurlar adına, insanlık adına bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor.

Bunun yanında sürekli bölgeden kahramanlık haberleri alıyoruz. İşte dün yolcu ettiğimiz şehidimizin vasiyeti, pilotumuzun bir tüneldeki cephaneliği imha etmek için ortaya koyduğu cesaret. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah canıyla bu vatanı vatan kılan tüm askerlerimize güç kuvvet versin. Emeklerini zayi etmesin."

"Terör kılıfı altında bölgemize şekil vermek isteyenlerle sonuna kadar mücadelemiz sürecek"

"Bakın geçmişte Ortadoğu'ya ellerinde cetvellerle kader tayinine, harita belirlemeye girişenler bugün karşılarında Türkiye'yi buluyor. Terör kılıfı altında bölgemize şekil vermek isteyenlerle sonuna kadar mücadelemiz sürecektir. " diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütleri üzerinden bir koridor şekillenmesine izin vermeyecek büyüklükte bir ülke olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Güçlü Türkiye, operasyon çekilen değil, mazlumun hakkı için hamdolsun operasyon düzenleyen bir Türkiye'dir artık." dedi.

İhracatçılara yeşil pasaport hakkı verilmesini anımsatan Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl çeşitli sektörlerde 6 bin 500'den fazla ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümetimizin yıllardır aldığı ekonomik tedbirlerin ne denli güçlü olduğunu, ciddi ve kapsamlı askeri operasyonların bile en küçük bir sarsıntıya neden olmamasından anlayabilirsiniz. Örneğin bu askeri harekat ile en büyük risk turizmin bundan etkilenmesi olurdu. Ancak şu ana kadar rezervasyonlarda herhangi bir iptal söz konusu değildir. Bunu da buradan memnuniyetle ifade etmek isterim. İnşallah bizzat mobilya sektöründeki büyümenin de artarak devam ettiğine önümüzdeki haftalarda bizzat şehit olacaksınız."

Kaynak: AA