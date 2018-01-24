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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Türkiye NATO'nun güney sınırlarını da korumuş oluyor

TRT Haber'e konuk olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla NATO'nun güney sınırlarını da güvenlik altına aldığını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Türkiye NATOnun güney sınırlarını da korumuş oluyor

TRT Haber ekranlarında yayınlanan Anadolu Soruyor programına konuk olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi.

"Türkiye kendi güney sınırlarını korumakla bir bakıma NATO'nun güney sınırlarını da güvenlik altına alıyor" diyen Çavuşoğlu, uluslararası platformda harekata karşı yürütülen bazı cılız girişimlerin de akamete uğradığını söyledi.

"Harekatın uluslararası camiada meşruiyet konusu artık tartışılmıyor"

Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye dolayısıyla bu harekatın gerekliliği ve meşruiyeti konusunda hiçbir tartışma yok. Zaten baktığımız zaman Türkiye'nin bu harekatının uluslararası camiada meşruiyet konusu artık tartışılmıyor. Bir kaç cılız ses çıktı, bir kaç müdahale oldu işte en son biliyorsunuz AKPM'de sol bir grup bu konuda girişimde geçti ama akamete uğradı. Aynı şekilde Fransa'nın BM'de var olan bir toplantıya müdahalesi oldu ama oradan da herhangi bir sonuç olmadı." dedi. 

"Sivilleri canlı kalkan yapmaya çalışıyorlar"

Afrin'de PYD/PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin sivilleri istismar ettiğini ve zulmettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, sivillerin orayı boşaltmak istemesine rağmen teröristlerin yolları kapattığını ve gitmesinler diye onları canlı kalkan yapmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. 

Hakan Çavuşoğlu, "Bir terör örgütü diğer bir terör örgütü ile bitirilemez. Dolayısıyla PYD PKK'nın bir koludur. PYD demek PKK demektir. YPG demek PKK demektir." diye konuştu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, nato, Hakan Çavuşoğlu
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