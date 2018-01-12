Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Dünya, medyanın demokrasiyi nasıl güçlü kıldığını görmüştür

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir'de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM) İl Müdürleri Toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, hükümet olarak İzmir'e son 15 yılda toplam 45 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını, 10 bin yeni derslik, 15 bin konut inşa edip, 3 yeni devlet üniversitesi kurduklarını anlattı.

İstanbul-İzmir otoyolu, İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattının devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Sabuncubeli Tüneli'nin gelecek yıl açılacağını, İzmir Körfez Geçişi ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

Algı operasyonlarına karşı BYEGM'in çalışmaları

BYEGM'nün gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğümüz, Özellikle FETÖ’nün hain darbe girişimi üzerinden, Batı medyasında uygulamaya konulan yoğun algı operasyonlarına, gerçekleştirdiği faaliyetlerle son derece güçlü bir karşılık vermiştir. Ülkemizi ilgilendiren hususlarda içimizdeki nabzı iyi tutamazsak, söylemleri ve onların ardındaki asıl metinleri iyi okuyamazsak, kimsenin kapımıza dayanmasına gerek kalmaz, kaleyi içeriden kaybederiz." dedi.

Türkiye düşmanı belli odaklar tarafından dışarıda üretilen negatif söylemlerle mücadele etmekte başarı sağladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Önce kendi elimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ülkemize baktıklarında ne gördükleri, şer odaklarının hayata geçirecekleri algı operasyonları için temel teşkil ediyor. O halde onlara bu imkanı vermemek için çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki, bilerek bizi içeriden yıpratmak için sayfalar dolduran, programlar yapan, yayınlar gerçekleştirenler olacaktır. Ancak biz doğruyu, gerçeği etkili savunur ve ön planda tutmayı başarırsak, onları kendi oyunlarında alt etmek daha kolay olacaktır."

Çavuşoğlu, Türk medyasının 15 Temmuz'da demokrasiden yana ortaya konan tavrı tüm dünyaya en güzel şekilde aktardığını söyledi.

"Yerel medyayı desteklemek vazifemiz"

Ulusal basın ile yerel basın arasında çok büyük farklar oluştuğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kendi şehirlerinde medya devlerini geride bırakan yerel gazetelerin olduğu yıllar çok geride değildir. Bunu tekrar sağlamak önemli. Tekirdağ’ı ya da Artvin’i, Sinop’u yahut Antalya’yı İstanbul’dan değerlendirmek doğru değildir. Kurum olarak genel müdürlüğümüzün medyayı desteklemek, güçlü ve etkili bir medya yaratmak gibi bir vazifesi var. Bunu temelden başlayarak yani yerel medyadan başlayarak gerçekleştirmek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Zira bağımsız ve güçlü medya için denge önemli bir husustur. Ulusal ile yerel arasındaki denge tesis edilmelidir. "

Akarca: Batı ülkeleri Türkiye'nin yükselişinden tedirgin

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, ekonomisi büyüyen, ihracatı artan, halkının refah düzeyi artan bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Yurt dışında FETÖ kaynaklı oluşan negatif algıyı değiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini, yabancı gazetecileri Türkiye'ye davet ettiklerini anlatan Akarca, şöyle devam etti:

"Ülkelerine dönerken geldiklerindeki fikirlerinin tamamen değiştiğinin ifade ettiler. Döndükten sonra bu fikirlerinin anlatan yazılar yazdılar. 7 ciltlik bir makale yayınlandı. FETÖ'cü hain darbe girişiminin önceden planlamış bir darbe girişimi olduğu gibi lafların azaldığını, neredeyse hiç telaffuz edilmediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Ancak halen bu darbe girişimin ciddiyetini tam olarak anlamak istemeyenler, inanmayanlar var. Biz onların gözlerinin bağlı, kalplerinin mühürlü olduğunu düşünüyoruz. Biz yine de olumsuz algıları bertaraf etmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız."

Kaynak: AA