Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerini tercih edenleri esefle kınıyorum

Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'yi değil, dünya genelini tehdit eden bir örgüt olduğunu belirtti.

Terör mevzuunda, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” demenin bedeli büyük olur.



FETÖ sadece 15 Temmuz ile Türkiye'ye kast eden bir örgüt değil, dünya genelinde ülkelerin dizaynı için kullanıma sokuldu. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 30 Aralık 2017

Çavuşoğlu, "Salıverdikleri her FETÖ'cünün Yunan halkı ve Yunanistan için ne büyük bir tehlike olduğunun farkında değiller." dedi.

Terör mevzuunda, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” demenin bedeli büyük olur.



FETÖ sadece 15 Temmuz ile Türkiye'ye kast eden bir örgüt değil, dünya genelinde ülkelerin dizaynı için kullanıma sokuldu. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 30 Aralık 2017

Terör örgütlerini tercih edenleri esefle kınıyorum diyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz." vurgusu yaptı.

Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz.



Bugün saliverdiginiz teröristler patlamaya hazır dinamit gibidir, patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 30 Aralık 2017

Çavuşoğlu, FETÖ'cü teröristleri patlamaya hazır dinamite benzeterek, Yunanistan'a "Patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir." uyarısı yaptı.

TRT HABER