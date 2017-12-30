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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerini tercih edenleri esefle kınıyorum

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kendisine sığınan 8 darbeci askerden birine siyasi sığınma hakkı veren Yunanistan'ın kararını kınadığını açıkladı.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Terör örgütlerini tercih edenleri esefle kınıyorum

Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'nün yalnızca Türkiye'yi değil, dünya genelini tehdit eden bir örgüt olduğunu belirtti.

 

 

Çavuşoğlu, "Salıverdikleri her FETÖ'cünün Yunan halkı ve Yunanistan için ne büyük bir tehlike olduğunun farkında değiller." dedi.

 

 

Terör örgütlerini tercih edenleri esefle kınıyorum diyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz." vurgusu yaptı.

 

 

Çavuşoğlu, FETÖ'cü teröristleri patlamaya hazır dinamite benzeterek, Yunanistan'a "Patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir." uyarısı yaptı.

TRT HABER

Etiketler: Yunanistan, Hakan Çavuşoğlu
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