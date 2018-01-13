Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Tarihimizi bilmek zorundayız

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesinde, Bursa Karadenizliler Platformunca düzenlenen "3'üncü Bursa Karadeniz Günleri"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün önemine değindi.

Osmanlı'nın birçok alanda vakıf kurduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Binek Taşı Vakfı kurmuş ecdadımız. Eskiden hayvanlarına daha rahat binsin diye belli köşelere o taşları yontarak yerleştirmek üzere vakıf kurmuş." diye konuştu.

Hamalların uzun mesafelerde dinlenmeleri için Mola Taşı Vakfının kurulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hayvan hakları derneği savunucuları çıkarak, hatta bizim de değerlerimizi istismar ederek, küçümseyerek, birtakım eylemler, platformlar yapıyorlar ya yaptıkları da önemli, onu da değersiz kılmak istemiyorum. Bunu yaparken, samimi olarak yapmak gerekiyor. Sanki bizim hasletlerimiz, bu milletin özünde, hayvanlara karşı kayıtsızlık varmış gibi bir görüntü oluşturulmasına karşıyız biz."

"Tarihimizi bilmek zorundayız"

Hakan Çavuşoğlu, ecdadın birçok hayvan için vakıf kurduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bazıları bizim karşımıza gelip 'Suriyeliye neden veriyorsun, bana ver' diyor. Ecdadını oku be adam. Senin ecdadın hayvanın bile açının, garibinin yanında olmuş. Sen nasıl bir insanla ilgili böyle konuşabilirsin? Kendi özümüze dönmek, tarihimizi bilmek zorundayız. Özümüzü bilmezsek dümeni kırılmış bir gemi gibi okyanusun ortasında oradan oraya savrulur, istikametimizi kaybederiz."

AA