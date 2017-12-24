Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için kanunda bir düzenleme yaptık

Bursa'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Bursa'yı yakından ilgilendiren bir maddenin yer aldığını söyledi.

"KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik'in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık." diyen Çavuşoğlu şunları aktardı:

"Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının uhdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik'in depremsellikten kaynaklanan riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız."

Hakan Çavuşoğlu, "Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti. Bu süreçte milletvekili arkadaşlarımız ve özellikle İsmail Aydın büyük gayret sarf etti. Belediye başkanımız gecesini gündüzünü bu işe kattı. Gemlik'in bu durumunu ortadan kaldırmak ve bu dönüşümü gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı." dedi.

Çavuşoğlu, "Bize bu yolu açtığı ve KHK'da yer almasına imkan sağladığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Sayın Başbakanımız'a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerine, milletvekili arkadaşlarıma ve belediye başkanına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber/AA