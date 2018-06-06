Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Otomobilimizin testini Yenişehir'de yapacağız

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yeni yapılan Şehit Yunus Bal Ortaokulu'nun açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Otomotiv test merkezimizin her türlü evrakı tamamlandı, ihalesi yapıldı. Hem savunma sanayimizin hem de otomobilimizin testini Yenişehir’de yapacağız. Yenişehir büyüyor, Yenişehir’in değeri artıyor. 24 Haziran’da eğer bize güveniniz varsa gerekeni yapın kardeşlerim" dedi.

Şehit Yunus Bal Ortaokulu’nun açılışına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamıl, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti ve MHP milletvekili adayları, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, açılıştan sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA