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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülke altına dinamit konulmuş ülkedir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülke altına dinamit konulmuş ülkedir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu tüm ülkeleri FETÖ konusunda uyararak, 'Bu örgüt hangi ülkede faaliyet gösteriyorsa o ülkenin altına dinamit konulmuş demektir' dedi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün yoğun olarak yapılandığı Makedonya'dan FETÖ ile mücadele mesajı verdi.

Tüm ülkelere FETÖ uyarısında bulundu.

"FETÖ, hangi ülkede faaliyet gösteriyorsa o ülkenin altına konulmuş dinamittir" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti; 

''FETÖ sadece 15 Temmuz ile Türkiye'ye kast eden bir örgüt değildir. Dünya genelinde ülkelerin dizaynı için kullanıma sokuldu. Bugün elebaşlarının bulunduğu ABD olmak üzere, Avrupa'da veya hangi ülkede faaliyet gösteriyorsa o ülkenin altına konulmuş dinamittir. Dinamit patlamadan uyarmak insanlık görevimiz. Patladığında ortada koruyacak ülkeleriniz kalmayabilir.'' 

"Örgüt ülkenin komutasını devraldığında çok geç olabilir’’

FETÖ'nün sinsice ilerleyen bir örgüt yapısı olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Örgüt ülkelerin komutasını devraldığında çok geç olabilir' dedi. 

Çavuşoğlu şunları ekledi;  

''Türkiyede görülmekte olan davaların dosyaları, binlerce klasör deliller tüm ülkeler tarafından iyice değerlendirilmelidir, yoksa maalesef örgüt ülkenin komutasını devraldığında çok geç olabilir. Buna çok dikkat edilmeli" 

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Makedonya, fetö, dünya
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