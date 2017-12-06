  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: 'Dünya 5'ten büyüktür' demeyi sürdüreceğiz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: 'Dünya 5'ten büyüktür' demeyi sürdüreceğiz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Dünya 5ten büyüktür demeyi sürdüreceğiz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla da defalarca teyit edilmiş hukuki statüsünü zorla değiştirmeye yönelik kararı kınadığını vurguladı.

Sadece Filistin devletini ya da Müslümanları değil, tüm insanlığı hedef alan bu açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlığın huzurunu hedef alan, teröristlerin değirmenine su taşıyan bu girişimler, uluslararası kamuoyunun sağduyusu ile birlikte hüsrana uğramaya mahkumdur. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu geçerli sayanların, bu kutsal topraklardaki oldu bittilerini, zorlamalarını asla tanımıyoruz. Bölgenin huzur ve sükuna kavuşması, insanlığın selameti için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünya 5'ten büyüktür' demeyi sürdüreceğiz. Dünya kendilerini üstün sayanlardan büyüktür."

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, abd, kudüs, israil
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