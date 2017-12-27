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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP yöneticileri artık doğrudan FETÖ'ye destek oluyor

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya uğraşan CHP yöneticileri artık dolaylı değil doğrudan FETÖ'ye, dolayısıyla da teröre destek olmaktadır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP yöneticileri artık doğrudan FETÖye destek oluyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalarına Twitter'dan tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanı "tiyatro, kontrollü darbe" gibi aşağılamalarla itibarsızlaştırmaya uğraşan CHP'den bu defa bir başka densizlik hasıl oldu. Ağıza alınmayacak ifadelerle, darbeye kahramanca direnen gazi ve şehitlere dil uzatan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ı kendi hakaret dolu dünyasını yansıtan ifadelerinden dolayı kınıyorum. Belli ki CHP'li söz konusu milletvekili, FETÖ'cülerin ve Kılıçdaroğlu yönetiminin milletin aleyhine yürüttüğü algı kampanyasının ortalamasını tutturmak için kendince yoğun çaba harcıyor. 250 şehidimiz ve binlerce gazimizle birlikte darbeye direnen bu aziz milleti aşağılamaya ve hor görmeye kalkanlar bu milletin yüzüne nasıl bakacak merak ediyorum.

 

 

15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya uğraşan CHP yöneticileri artık dolaylı değil doğrudan FETÖ'ye, dolayısıyla da teröre destek olmaktadır. Maalesef anamuhalefet pozisyonunu işgal eden bu kişiler terörle hemhal olmuş millete nasıl zarar veririm hesabını gütmektedirler.

 

 

15 Temmuz gecesi "kontrollü kaçış" sergileyenlerin kusurlarını meşru gösterme girişimleri beyhudedir. Ülke topla tüfekle hedef haline getirilmişken kahve yudumlayarak teröristlerin amacına ulaşmasını bekleyenleri aziz milletimiz asla unutmayacaktır. 15 Temmuz gecesi "kontrollü kaçış" sergileyenlerin kusurlarını meşru gösterme girişimleri beyhudedir. Ülke topla tüfekle hedef haline getirilmişken kahve yudumlayarak teröristlerin amacına ulaşmasını bekleyenleri aziz milletimiz asla unutmayacaktır."

 

Etiketler: khk, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
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