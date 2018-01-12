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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP teröre karşı milli bir duruş sergileyemedi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP teröre karşı milli bir duruş sergileyemedi

İzmir'de ana muhalefete tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin teröre karşı milli bir duruş sergileyemediğini söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP teröre karşı milli bir duruş sergileyemedi

İzmir'de partililere seslenen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu CHP'yi eleştirdi.

"CHP o dönemde Güneydoğu'da o hadiselerin yaşandığı, güvenlik güçlerimizin şehit edildiği bir dönemde milletvekillerini oraya göndererek rapor hazırladı ve web sayfasında yayınladı." diyen Çavuşoğlu şunları aktardı:

"Orada ne yazıyordu biliyor musunuz? Türkiye bölgede katliam yapıyor yazıyordu. Bugün ABD açıkladı. PYD YPG'nin PKK ile iş birliğini ABD kabul etti. CHP'nin milletvekilleri İngiltere'de PYD'yi terör örgütü olarak tanımadıklarını meşru bir güç olarak tanıdıklarını söylemediler mi bize? Bunları unutacak mıyız? CHP teröre karşı milli bir duruş sergileyemedi."

"Türkiye ne kadar güçlü olursa gönül coğrafyası da huzurlu olacaktır" 

Rumeli Balkan Buluşması'na da katılan Çavuşoğlu "Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Marifetiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları marifetiyle o coğrafyada varlık göstermeye, onların acısını dindirmeye, sağlık sorunları varsa onları gidermeye mücadele ediyoruz. Türkiye'de istikrar varsa Türkiye'de zenginlik varsa Türkiye'de güven varsa orada da insanlar rahat nefes alıyor. Türkiye ne kadar güçlü olursa gönül coğrafyası da huzurlu olacaktır." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu, CHP
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