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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u unutturmaya uğraşıyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u unutturmaya uğraşıyor

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutarsız açıklamalar yaptığını belirterek, "15 Temmuz gecesini unutturmaya uğraşıyor." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuzu unutturmaya uğraşıyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "CHP Genel Başkanı birbirinden tutarsız açıklamalar yapmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında şu satırlara yer verdi:

"Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, kendisi TV karşısında kahve yudumlarken, 250 kahramanın ülkesinin uğruna can verdiği 15 Temmuz gecesini unutturmaya uğraşıyor."

"Vatandaşın canına kast edildiği gece ortadan kaybolacaksın, bugün çıkıp can ve mal güvenliğim yok diyeceksin! Buna kargalar güler."

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