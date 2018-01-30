Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Bu açıklama tek kelimeyle bir hainliktir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin Türk Tabipleri Birliğine (TTB) yönelik soruşturmaya ilişkin soruları üzerine, TTB'nin açıklamalarıyla Türk milletine karşı aidiyet bağının olmadığını gösterdiğini söyledi.

Yapılan açıklamanın ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Teröriste karşı verilen mücadele karşısında yapılan çıkış, ifade özgürlüğü değil bilakis terörü arkalamak, onlara arka çıkmak anlamına geliyor. Bunu zaten kınadık, kınamanın ötesinde ne söylenebilirse hepsini söylüyorum. Bu yapılan, tek kelimeyle bir hainliktir."

AA