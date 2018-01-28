Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 2017'de çalışmalarına başlayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, veri temelli yeni ekonomide Türkiye'yi dünyada daha rekabetçi bir yere taşıdığını anlattı. Bakan Işık, "Kişisel Veri Koruma Kurumu, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunması için önemli bir rehber ve güvencedir" ifadelerini kullandı.

Işık, Veri Koruma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kişisel verilerin korunması hakkının, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla doğrudan bağlantılı anayasal bir hak olduğunu hatırlattı.



Hem kamu kurumlarının hem de özel kuruluşlar ve kişilerin, her gün binlerce kişiyle ilgili çeşitli bilgileri edindiğine, bu bilgilerin bilişim sektöründe kolaylıkla işlenebildiği ve aktarılabildiğine değinen Işık, kişisel verilerin korunmasının dönemin en büyük ihtiyaçlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Işık, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasının da zorunluluk olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda kişisel verilerin korunması için birçok önemli adım attık. 28 Ocak 1981'de imzaya açılan 'Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına ilişkin 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni 2016 yılında kabul ettik. Bu alanda temel düzenleme olarak 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunumuz yürürlüğe girdi. Tüm halkımızın Veri Koruma Günü'nü kutlar, kişisel verilerin korunması konusunda ulusal düzeyde farkındalık ve bilinç oluşması için 2018 yılının önemli bir başlangıç olmasını temenni ederim."

Kaynak: AA