Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan TRT Haber'e önemli açıklamalar

Yunanistan'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Atina’da Yunanistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Eğitim ve Din İşleri Bakanları ile görüştü. Görüşmelerde Türkiye- Yunanistan ikili ilişkileri değerlendirildi.

Hem de her iki ülkede bulunan azınlıkların içinde bulunduğu durumla ilgili son derece detaylı konuşmaların yapıldığını belirtti.

Batı Trakya Türkleri'nin durumu

Çavuşoğlu, "Batı Trakya'nın hem eğitim hem etnik kimliği bakımından ekonomik ve dini özgürlük sorunları var. Bu sorunlarını dile getirdim, hak verdiler. İnşallah değerlendirmeler olumlu neticelere sevk eder." diye konuştu.

Türkiye, Arakanlı Müslümanlara yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Türkiye'nin Myanmar’da yaptığı yardımların detaylarını anlatan Çavuşoğlu, "TİKA, halen uluslararası yardım kuruluşu olarak tek başına bulunuyor. Arakan bölgesindeki bir yerde 10 bin kişiye ulaşmış olduk, ulaşılamayan kişi kalmadı onlara da gıda yardımımızı yaptık. Biz nerede mazlum nerede mağdur varsa onların yanında olmayı kendimize görev telakki ediyoruz." dedi.

"Terörle mücadeleyi mutlaka nihayete erdireceğiz"

Bugün Hakkari'de şehit olan askerlere de değinen Çavuşoğlu, "8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır niyaz ediyorum, Türk milletinin başı sağolsun. Ama bilinmesi gereken bir husus var ki ciddi bir mücadele veriyoruz teröristlerle ve terör örgütüyle. Terör ve terörist temin etme potansiyeli tamamen ortadan kalkmış durumda. Bu etkili mücadeleyi mutlaka nihayete erdireceğiz ve gerekeni yapacağız" sözleriyle tamamladı.



