Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu resmi ziyareti için gittiği başkent Ulanbator'da, Moğolistan Başbakan Yardımcısı O. Enkhtuusin ile bir araya geldi.

Mevkidaşına FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi çağrısı yapan Çavuşoğlu, "Bu okulların varlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri zehirler" diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün Moğolistan için de büyük bir tehdit olduğunun altını çizdi.

"Bunların yöntemi, hoşgörü ve eğitim kisvesi altında yol almak. Gittiğimiz her platform FETÖ ile mücadele konusunda bizim gündeme getireceklerimizden, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Burada da bu terör örgütü maalesef zamanında bir yer edinmiş. Okulları var. Maarif Vakfı temsilcimizle beraber geldik buraya. Onlarda MEB Müsteşarıyla bir görüşme gerçekleştirdiler. Biz de bakanlar düzeyinde bu konuyu gündeme getirdik."

FETÖ'ye ait sözde eğitim kurumlarının dışarıdan okul gibi görünmesine karşılık içerisinde gizli odalar ve farklı bölmeler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu okullardan mezun olanlar, o ülkedeki kamu kurumlarına yerleştirilerek paralel bir devlet yapılanmasına hizmet edecek bireyler haline getirilir" dedi.

Çavuşoğlu, bu kişilerin ABD'deki elebaşlarından alacakları bir talimatla hemen harekete geçebileceğine dikkat çekerek, işin sonunun devleti felç etmeye kadar gidebileceğini vurguladı.

"ABD'de yaşayan böyle meczup bir teröristin tüm bunları tek başına yapabilmesinin mümkün olmadığına" işaret eden Çavuşoğlu, "Bunların arkasında başka bir akıl var. Türkiye'de 15 Temmuz'da olduğu gibi bir düğmeye basarak tüm ülkeyi teslim almaya çalışırlar" dedi.

FETÖ okullarının kapatılması için belli bir yola girildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu işin tehlikesini onlara anlatıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla FETÖ okullarıyla ilgili olarak burada bir yola girdik. Hayırlısıyla da bu yolda istediğimiz neticeyi alacağız" diye konuştu.

Enkhtuusin, bu konuyla ilgili yaptığı "samimi uyarılar" sebebiyle Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, Türkiye'nin hassasiyetini anladıklarını dile getirdi.

En kısa zamanda bu okulların Maarif Vakfı'na devriyle ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Enkhtuusin, konuyla ilgili süreci dikkatle takip edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA