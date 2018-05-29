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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan CHP'nin seçim vaatlerine eleştiri

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefet partisinin ciddiyetten yoksun vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalıştığını söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlundan CHPnin seçim vaatlerine eleştiri

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP'nin vaatlerinin içinin boş olduğunu belirtti.

Söz konusu vaatlerden örnek veren Çavuşoğlu, "CHP Seçim Bildirgesi’nde, Basın İlan Kurumu'nda gazeteci sendikalarının temsil edilmesi vaat ediliyor. 1961 tarihli kanuna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda 57 yıldır gazeteciler sendikasından temsilci var. Ana muhalefet partisinin ciddiyetten yoksun, çakma vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalışması, seçmene saygısızlıktır. Vatandaş 24 Haziran'da gereken cevabı verecek" dedi.

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: vaat, seçmen, CHP, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran
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