Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan CHP-İYİ Parti işbirliğine yorum

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Büyükorhan ilçe belediyesini ziyaretinde, Türkiye siyaset tarihinin son günlerde büyük Türkiye sevdasına yakışmayacak tarzda dizayn çalışmalarını gördüğünü söyledi.

Hakan Çavuşoğlu, "Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimlerinin kararının alınmasının akabinde Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmama konusundaki gitgellerden sonra anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan karşısında gireceği 9'uncu seçimi de kazanma ümidi yok. Yeni bir mağlubiyetle karşı karşıya kalacak." dedi.

"İlkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakı"

Çavuşoğlu, bu mağlubiyetin kendi üzerinden gerçekleşmemesi için her türlü dizayn çalışmasının içinde yer aldığını söyledi.

"Son olarak bugün gerçekleşen hülle hareketiyle beraber 'İlkelerin İttifakı' diye yola çıkanların ne denli ilkesizliklerin ve çaresizliklerin ittifakını gerçekleştirdiklerini bir kez daha görmüş olduk. Şunu ifade etmek lazım; görüyoruz ki bu seçim, milletimizin gönlünde olanlarla, milletimizin üzerinde siyaset mühendisliği yapanlar arasında geçecektir. Bu seçim, 15 Temmuz'da vatan için, namus için, mukaddesat için çıplak bedenlerini tanklara siper edenlerle, 15 Temmuz'da gizlendikleri deliklerden olacakları bekleyenlerin ve gözleyenlerin arasında bir seçim olacaktır."

"Öngörüsüzler ülkeyi yönetemez"

Çavuşoğlu, milletin feraset ve basiret sahibi olduğundan bahsetti.

"Her zaman olduğu gibi 24 Haziran'da tüm bu yaşananların neticesinde milletimiz gereken kararı verecektir ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüştürdüğümüz sistemle ilk defa tatbikatının yetkisini ona verecektir. Çok kısa bir zaman önce meydan okumalarla, 100 bin imzayla yola çıkacağını söyleyenlerin geldiğimiz noktada bütün öngörülerinin sadece birkaç günlükten ibaret olduğunu gördük. Birkaç günlük öngörüsü olan insanların Türkiye'yi yönetecek kapasitesinin olmadığını milletimiz 24 Haziran'da tekrardan sandıkta gösterecektir."

Kaynak: AA