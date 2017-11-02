Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanı Konstantinos Gavroglu ile görüşecek.

Daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Atina'dan ayrıldıktan sonra doğum yeri olan Gümülcine'ye de bir ziyarette bulunacak.

Çavuşoğlu'nun Gümülcine ziyareti esnasında Batı Trakya Türkleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

