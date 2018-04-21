Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye'yi değerlerinden koparmak geçmişte kaldı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bursa Bölge Elemeleri'nin Atatürk Stadyumu alanında gerçekleştirilen açılış töreninde konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasında, Nasıl ki Osmanlı Selçuklu'dan bir kopuş değilse, Cumhuriyetin de asla Osmanlı'dan bir kopuş olmadığını belirterek, Türk milletinin devlet geleneğinin, 2 bin yıl öncesine dayandığını ve bunun bir bütünlük içinde tasavvur edilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Zira Anadolu kapılarının Selçuklu'ya, milletimize açıldığı tarihten itibaren her ne varsa değerimiz olarak hepsini sahiplenmek, hepsini gelecek kuşaklara aktarmak durumundayız. Ancak bu şekilde hafızalarımızı daha güçlü hale getirebilir ve tarihten aynı oranda ders çıkararak geleceğimizi şekillendirebiliriz." dedi.

"Bu bir manevi iklimin tezahürüdür"

Çavuşoğlu, okçuluğun bir ruhun yansıması olduğunu anlattı.

"Okçuluk, adeta tevhit inancına olan bağlılığın bir tezahürüdür. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid zamanında okçularımıza bugün İstanbul'da Okçular Meydanı olarak ifade edilen o alan tahsis edilmiş ve aynı şekilde bu alan, içinde tekkesiyle beraber bir manevi iklimin, eğitimin alanı haline getirilmiştir. Mesela okçu yayı gerdiğinde oku bırakmak üzereyken 'Ya Hakk' diye bir nidayla oku hedefine gönderir. Bu 'Hakk' nidası içinde tevhit inancına olan bağlılık ve aynı şekilde hedefe götüren de hedefe ulaştıran da başarının da her şeyin mimarı yegane yaratıcımız olan Allah'a yapılan bir referanstır. Bu bir manevi iklimin tezahürüdür ve gençlerimize yol göstermesi bakımından da çok önemli bir göstergedir."

"Kadim ve kültürel değerlerimize sıkı sıkıya bağlanacağız"

Çavuşoğlu, 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliğinin birçok tarihi geçmişi kendilerine sunan Bursa'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

"Kadim ve kültürel değerlerimize sıkı sıkıya bağlanacağız. Kim Türkiye'yi kendi değerlerinden koparmak istiyorsa bilinmesi gerekiyor ki bu anlayış artık geçmişte kaldı. Dolayısıyla bizi biz yapan değerlere, kendimize ve geçmişimize barışık bir şekilde kucaklanacağız, kucaklayacağız ve yeni Türkiye'yi bu şekilde yeniden inşa edeceğiz. Çok önemli, bugün birçok vesileyle söylüyorum; birçok ülkenin, devletin eksikliğini hissettiği bir lidere sahibiz. Bu liderin bize çizmiş olduğu istikamette gençlerimiz olarak koşmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin yaş ortalaması sadece 30. Avrupa ülkeleri, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman 50'ye varan yaş ortalaması ama bir o kadar da doğum oranlarının düşük olduğu bir ortalama. Gençlerimiz bu noktada kendisini günümüzün teknolojik ve bilgi donanımlarıyla donatmak suretiyle kendilerini yetiştirecekler diğer taraftan da ecdadın ne yaptığını, neyi gördüğünü, hangi badirelerden geçtiğini görmek suretiyle de önümüze çıkacak hengamelerin üzerinden gelmek için kendilerine düstur edinecekler."

"Bugün dünya klasmanında yarışmalara katılan sporcularımız var"

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise medeniyet yolculuğunda fetihlere şahitlik etmiş olan okun, ecdadın kendilerine bıraktığı önemli bir emanet olduğunu belirtti.

Okçular Vakfı olarak ecdadın kendilerine bıraktığı emaneti gelecek nesillere aktarma konusunda bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Yıldız, "Gerek Türkiye'de gerek dünyanın dört bir yanında ata ecdat yadigarı olan bu emaneti taşıma sorumluluğunu saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kurulmuş Okçular Vakfında gerek Türk okçuluğu, Osmanlı okçuluğu gerekse modern okçuluk anlamında bugün dünya klasmanında yarışmalara katılan sporcularımız var." dedi.

Kaynak: AA