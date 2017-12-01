Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu, bir aparat olarak kullanılıyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündeminde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları vardı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun halinin, basit bir siyasi yanılgı ve çuvallamanın çok ötesinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Aleni olarak Türkiye'ye siyasi operasyon için Kılıçdaroğlu, bir aparat olarak kullanılıyor. Kim kullanıyor sosyal medyada iftiralarını yayan kaçak FETÖ'cülerin ve arkasındaki Türkiye karşıtlarının ana muhalefeti kullandığı çok açık. Nereden anlıyoruz elinde belge diye salladığı kağıtları, aylar önce FETÖ'cülerin yaymaya çalıştığı ortaya çıktı." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “Ambargo” davasını da değerlendiren Hakan Çavuşoğlu, davanın arkasında FETÖ ve Türkiye düşmanlarının olduğunu vurguladı.

"ABD'deki dava dosyasının 17-25 Aralık dosyasıyla aynı minvalde ve aynı elden çıktığı anlaşılıyor. 17-25 Aralık sürecinde hukuksuzluğu ortaya çıkmış, delil olmadığı, düzmece olduğu anlaşılan her şeyi ABD'ye taşıyan el, FETÖ ve arkasındaki Türkiye düşmanlarının elidir. " dedi.

Kaynak: TRT Haber