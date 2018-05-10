Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye iftiralara ve yalanlara boyun eğmeyecek

Çavuşoğlu, Basın İlan Kurumunca Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika Töreni"ne katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğünün, İŞKUR ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin iş birliğiyle ikinci kez düzenlediği, toplam dört hafta süren eğitim programının 25 kursiyerin katılımıyla tamamlandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, basın hayatında kaliteyi artıracak, nitelikli iş gücünün istihdamını sağlayacak çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu belirterek, bugün Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her alanda zayıf ve sömürülen değil, güçlü ve sömürüye karşı çıkan bir ülke olmanın mücadelesini verdiğini dile getirdi.

“TSK’nın sivilleri öldürdüğü yalanını yazdılar”

Uluslararası sahada Türkiye ile baş edemeyeceklerini görenlerin, yalan ile iftira ile kara propaganda ile Türkiye'yi nasıl hedef aldığını yakın tarihin gösterdiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e girmeden önce medyada haber adı altında yapılan yayınlara dikkati çekti.

Özellikle Batı kamuoyunda algı operasyonlarıyla haftalarca karalama kampanyası yürütüldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sivilleri öldürdüğü yalanını yazdılar. TSK'nın hava saldırısında yakınlarını kaybeden insanların mağaraya sığındığını iddia eden CNN gibi uluslararası medya organları, haberlerinde çocukları, kadınları kullanarak kara propaganda yürüttü. Bizim oraları talan ettiğimizi, yakıp yıktığımızı öne sürdüler. Bizim ülkemizi, bizim askerimizi, insanları katletmekle itham ettiler. O gün o iftiraları atanların bugün mahcup olmasını beklemeyin. Zira herkes kendi niyetinin, hayallerinin gereğini yapıyor. Türkiye'yi zayıflatma hayallerine kapılanlar, müfteri iftirasını atacak; haklı hakkını arayıp doğruları ortaya koyacak. Güçlü Türkiye'nin iftiralara ve yalanlara boyun eğmeyecek bir ülke olduğunu tüm dünya bilmelidir."

Dünyaya hükmetmek, sömürü düzenini hakim kılmak isteyen güçlerin bir elinde terör maşası varsa diğer elinde medya ve propaganda silahının bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Aynen tarihte olduğu gibi, Afrin'e Mehmetçiklerimiz ile birlikte adalet girerken bunun tersini söyleyenler işte bu silahı kullanmıştır." diye konuştu.

"Medyaya düşen sorumluluk büyüktür"

Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilen eğitimlerde doğru, dosdoğru haberciliği gaye edindiklerini belirten Çavuşoğlu, millete sadece doğruların ve gerçeklerin aktarılması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran'dan itibaren hayata geçeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Böylesine önemli bir değişimin gerçekleştiği dönemde, medyaya düşen sorumluluk da büyüktür. Milleti aydınlatmak gibi bir sorumluluğun hakkıyla yerine getirileceğine inancımı paylaşmak isterim. Zihinleri bulandırmaya ve gerçeğin üstünü örtmeye kalkanlara karşı teyakkuzda olmak mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Her meslek gibi gazeteciliğin de onuruyla yapıldığı zaman değerli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde gazetecilik mesleğini onuruyla yapmak hususunda ülkemiz tüm dünyaya örnek durumdadır. 15 Temmuz 2016 bunun en güzel örneklerinden birine sahne olmuştur. İşte, aslında bu temennimizin en güçlü dayanaklarından biri ülkemizde işini onurla yapan kameraman, foto muhabiri, muhabir tüm basın mensuplarımızın emekleridir. Dünya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile beraber demokrasiye canı pahasına sahip çıkan bir milletin direnişini basınımızın objektifinden gördü. Sergilenen milli tavırla medyamız için onur olan bu olay dünya medyasına da verilmiş büyük bir derstir. Dünya medyasının, uluslararası basın kuruluşlarının Anadolu basınının verdiği bu dersten istifadeye ihtiyaç duyduğu muhakkaktır."

"Eğitim programlarının ülke sathına yayılması için çalışıyoruz"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ise Yeni Nesil Gazetecilik ve İstihdam Programı'nı Ankara'da ikinci kez düzenlediklerini ve programın çok başarılı geçtiğini söyledi.

Kursiyerlerin iş başı yapmadan, aldıkları eğitimlerle haber üretmeye başladıklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade eden Karaca, eğitim programlarının ülke sathına yayılması için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Karaca, şunları kaydetti:

"Bizim esas hedefimiz Anadolumuzun diğer merkezleri. Sonbaharda başta Konyamız olmak üzere Trabzon, Diyarbakır'da da benzeri programlarımızı hayata geçirmeye çalışacağız. Bizler inanıyoruz ki ülkemizin son 15 yılda gerçekleştirdiği kalkınma hamlelerinin hem kendi kamuoyumuza hem de dünyaya en iyi şekilde anlatılabilmesi, güçlü bir gazeteciliğin varlığıyla mümkün. Her şeyin başında nitelikli eleman ihtiyacı söz konusu. Biz bunun farkında olarak bu tür faaliyetlerimizi sonuna kadar sürdürme gayreti içindeyiz."

"İstihdama dair ciddi sıkıntılar var"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun da medya alanında, özellikle iletişim fakültelerinde eğitim görenlerin istihdamına dair ciddi sıkıntıların olduğunu aktardı.

Düzenlenen eğitim programının, gençlerin sektöre katılımını kolaylaştırması açısından çok önemli sonuçlar vereceğini vurgulayan Altun, söz konusu eğitimler için Ankara Üniversitesi olarak katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başbakan Yadımcısı Hakan Çavuşoğlu, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA