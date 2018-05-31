Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye artık hızlı, etkin kararlar alacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Fadıl Mahallesi'ndeki nokta mitinginde yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

Birçok alanda "yapılamaz" denilen projeleri hayata geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bunun yeterli olmadığını, daha hızlı ve çabuk kararlar alarak bu hizmetleri sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin son 16 yılda çok büyük hizmetlerle tanıştığını vurgulayarak, "Bunun yanı sıra çok büyük badireler de atlattı. Türkiye bir taraftan hizmetleri yağdırırken diğer taraftan bundan rahatsızlık duyan, insanın gelişmesini ve standartlarının büyümesini, artmasını istemeyen bir kesim Türkiye tıpkı eski günlerinde olduğu gibi yabancı ülke kapılarında borç para arayan bir devlet olmasını isteyenler, Türkiye'nin bu büyümesini, değişmesini hazmedemediler ve Türkiye'nin güçlü liderliğini temsil eden Recep Tayip Erdoğan'ı ve onun arkadaşlarını alaşağı etmek için her türlü kirli tuzağın içerisine girdiler." diyekonuştu.

"25 Haziran sabahı yeni bir güne uyanacağız"

Çavuşoğlu, 16 Nisan'da halkın oylarıyla bir sistem değişikliğine gittiklerini hatırlatarak, "Türkiye'yi artık ayaklarına pranga olan o vesayet sisteminden kurtarıyoruz. Türkiye'de artık milletvekillerinin alınıp satılarak hükümetlerin kurulduğu ve düşürüldüğü dönemleri geride bırakıyoruz. Türkiye artık hızlı kararlar alacak. Etkin kararlar alacak ve bölgesinde güçlenecek. 25 Haziran sabahı yeni bir güne uyanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Geldiğimiz nokta çok iyi"

Seçim sürecinde muhalefetin tavrını eleştirilen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünlerde biz kendilerinin hangi kökten beslendiğini, bunların genlerinde neler olduğunu daha tek parti iktidarında bildiğimiz kesimler millete şirin görünmek ve milletin oyunu kazanmak için değişik manevralar içine giriyor. Bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Türkiye'de kim ne yaptıysa bunları iyi görmek, bilmek ve değerlendirmek zorundayız. Maazallah bunları görmez ve değerlendirmezsek yarının başımıza neler getireceğinin garantisini veremeyiz. Türkiye büyüdü ve güçlendi. Hem bölgesinde hem de küresel anlamda Türkiye güçlü bir duruma sahip. Bundan birkaç ay evvel Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Birimizin hayatında bir değişiklik oldu mu? Ekonomi de bir adım aksama oldu mu? Türkiye bir taraftan güçlü mücadele veriyor diğer taraftan insanı ve milleti hiç fark etmeden hayatı aynı rutinlikle devam ettiriyor. Hangi ülke bunu başarabilir? 10 yıl önce olsaydı biz bunları başarabilir miydik? Geldiğimiz nokta çok iyi."

Kaynak: AA