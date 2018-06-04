Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Teröristler onun apoletlerini sökmek ister

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'le ilgili "Apoletlerini sökeceğim" sözlerine tepki dinmiyor.

Gürsu ilçesinin Ericek Mahallesi'ndeki Adrenalin Park'ın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Muharrem İnce'yi eleştirdi.

"Teröristler onun apoletlerini sökmek ister"

Çavuşoğlu, İnce'nin Zeytin Dalı Harekatı gibi başarılı operasyonun mimarlarından olan Metin Temel Paşa'nın apoletlerinin sökeceğini söylediğini hatırlatttı.

"Gafil, bu millet sana onu söktürmez. Teröristlerin gözüyle Metin Temel Paşa'ya bakan insanlardan bu ülkeye yarar gelmez. Ben eminim ki teröristler onun apoletlerini sökmek ister. Sen necisin, sen kimsin? Neymiş efendim Cumhurbaşkanının katıldığı bir iftar yemeğine o da katılmış. Ne yapsaydı? Milletin seçtiği cumhurun reisine sırtını mı dönseydi? Eskileri özlüyorsunuz değil mi? Eskileri özlüyorsunuz. Eskiden siz ne zaman isterseniz devreye girer vesayeti kurar iktidarı ele alırdınız. Yok öyle yağma. Bundan sonra çalışacaksınız."

"Millete ve bu milletin değerlerine saygınız yok"

Hakan Çavuşoğlu, dün 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenlerin bugün Türkiye'de milletin iradesini temsil etmek için ortaya çıktıklarından bahsetti.

"Dün 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, benim yurdumun üstünde inlememeli.' diyenler millet iradesi için sahaya çıkıyorlar. Kimi kandırıyorlar? Çanakkale'de Adalet Kurultayı adı altında şehit cenazelerinin üzerinde yaptıkları rezillikleri bize unutturmaya çalışıyorlar. Sizin bu millete ve bu milletin değerlerine saygınız yok. Sizin bu ülkenin geçmişine saygınız yok. Türkiye iddialı, kadim bir medeniyeti olan ülke. Bizim köklerimiz 2 bin yıl öncesine gidiyor."

"Siz bu millete layık değilsiniz"

"Türkiye'yi bunlar idare edemez, açık ve net. Bunlarda bu kapasite yok. Bu ruh yok, bu cesaret de yok." diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Adam projeleri durduracağından bahsediyor. İnanılır gibi değil. Eğer siz kendiniz yapmazsanız ya da yaptırmayacağım derseniz başkalarının yaptığıyla gurur duyarsınız. Başkalarına hayranlık duyarsınız. Bu da sizin bu millete layık olmadığınızın en açık ve bariz göstergesidir. Siz bu millete layık değilsiniz, bırakın yönetmeyi. Milletin yaptıklarıyla övüneceksiniz. Kararlı olacaksınız, duruş sahibi olacaksınız."

Kaynak: AA