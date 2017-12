Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Temennimiz Kudüs'e özenle saygı duyulmasıdır

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, "Temennimiz, Kudüs'ün mevcut haline özenle saygı duyulmasıdır. Aksi takdirde çatışmacı ve tahrik edici olacağı belli olan, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi gibi bir karar, bu kararın sahiplerinin hem tarihe hem de dünya barışına karşı olan mesuliyetlerini sorgulatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün, sadece bir dinin mensupları için önemli bir şehir olmadığını, bu gerçeğe rağmen "Kudüs'e sahip olmak" hayaline kapılanların işgal anlayışına hizmet edeceklerini belirtti.

"Kutsiyetine inandığımız Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz her zaman en üst seviyede olmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, her medeniyetin ayak izlerini taşıyan bu tarihi şehrin üzerindeki hatıra ve izleri silmeye dönük her adımın, dünya barışına olumsuz yansımaları olacağına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Temennimiz, Kudüs'ün mevcut haline özenle saygı duyulmasıdır. Aksi takdirde çatışmacı ve tahrik edici olacağı belli olan, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi gibi bir karar, bu kararın sahiplerinin hem tarihe hem de dünya barışına karşı olan mesuliyetlerini sorgulatacaktır.

Böyle bir kriz adımı tüm dünyanın ve uluslararası kamuoyunun aklının yok sayılması anlamına gelir. Tepkiler sadece İslam aleminin sessiz çığlığı ile kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Kudüs konusundaki çağrısı uluslararası kamuoyu tarafından çok iyi değerlendirilmelidir."