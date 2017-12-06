  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.854
    EURO 4.548
  • BIST 105303.94
    ALTIN 156.654
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Temennimiz Kudüs'e özenle saygı duyulmasıdır

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Temennimiz Kudüs'e özenle saygı duyulmasıdır

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs provkasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Temennimiz Kudüs'e özenle saygı duyulmasıdır' dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Temennimiz Kudüse özenle saygı duyulmasıdır

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, "Temennimiz, Kudüs'ün mevcut haline özenle saygı duyulmasıdır. Aksi takdirde çatışmacı ve tahrik edici olacağı belli olan, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi gibi bir karar, bu kararın sahiplerinin hem tarihe hem de dünya barışına karşı olan mesuliyetlerini sorgulatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün, sadece bir dinin mensupları için önemli bir şehir olmadığını, bu gerçeğe rağmen "Kudüs'e sahip olmak" hayaline kapılanların işgal anlayışına hizmet edeceklerini belirtti.

"Kutsiyetine inandığımız Kudüs ile ilgili hassasiyetimiz her zaman en üst seviyede olmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, her medeniyetin ayak izlerini taşıyan bu tarihi şehrin üzerindeki hatıra ve izleri silmeye dönük her adımın, dünya barışına olumsuz yansımaları olacağına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Temennimiz, Kudüs'ün mevcut haline özenle saygı duyulmasıdır. Aksi takdirde çatışmacı ve tahrik edici olacağı belli olan, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi gibi bir karar, bu kararın sahiplerinin hem tarihe hem de dünya barışına karşı olan mesuliyetlerini sorgulatacaktır.

Böyle bir kriz adımı tüm dünyanın ve uluslararası kamuoyunun aklının yok sayılması anlamına gelir. Tepkiler sadece İslam aleminin sessiz çığlığı ile kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Kudüs konusundaki çağrısı uluslararası kamuoyu tarafından çok iyi değerlendirilmelidir."

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER