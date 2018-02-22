  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hayri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Somali’deki resmi ziyareti kapsamında Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hayri ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş ülke Somali’nin başkenti Mogadişu’ya geldi. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin Somali için sürdürülebilir kalkınma projelerinin hayata geçirilmeye devam edileceği vurgulandı.

Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hayri ile görüşmesinin ardından Somali Parlamento Başkanı Mohammed Jawari ile bir araya gelerek, Türkiye-Somali işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu, Somali
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