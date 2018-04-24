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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Slovenya'ya gitti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Slovenyaya gitti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "DAP" ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.

Zirveye, ev sahibi Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yanı sıra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in aralarında olduğu Güneydoğu Avrupa ülkelerinden devlet adamlarının da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu, Slovenya
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