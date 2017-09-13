  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu öğrencilerle yemek yedi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi yemekhanesinde sıraya girip öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu öğrencilerle yemek yedi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesinde öğrencilerle yemek yedi.

Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Uludağ Üniversitesi (UÜ) 2017-2018 Akademik Yılı açılış töreninin ardından, bir süre Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile makamında görüştü.

Ardından öğrenci yemekhanesine geçen Çavuşoğu, sıraya girip yemek aldı. Üniversite öğrencileriyle yemek yiyen ve sohbet eden Çavuşoğlu, özellikle yabancı öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Çavuşoğlu ayrıca, Rektör Ulcay'dan yemekhanelerde çıkan menüler ile ilgili de bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile bazı öğretim üyeleri de eşlik etti.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, uludağ üniversitesi
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