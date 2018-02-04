Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Millet bize 'Yürü ey kardeşim' diyor, Mehmetçik de gürül gürül gidiyor

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince bir düğün salonunda "birlik ve beraberlik" başlığıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Çavuşoğlu, Mehmetçik'in harekat bölgesinde çok büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bugün bu mücadelenin etrafında kenetlenen milletimizin oranı neredeyse yüzde 100'e yaklaşmış durumdadır. Çünkü milletimizin basireti ve feraseti son yıllarda yaşadıkları bu durumu açıkça belli etmektedir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin içinden geçtiği bu konjonktürde, herkesin farklı düşünce, kültürel özellikler ve ideolojik yaklaşımları bir tarafa bırakarak aynı ortak payda, Türkiye ve vatan paydasında birleşmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin son 15 yılda adeta yeni bir eşiğe kapı araladığını, 3 kat büyüdüğünü, insanının yaşam standardını geliştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Son 10 yıldaki 10 büyük projenin dünyada 5 tanesi Türkiye'de imar ve inşa edilmiştir. Türkiye büyümeye devam etmektedir. Türkiye daha evvel el atamadığı stratejik sektörlere el atma ciheti göstermek suretiyle kendi kabuğunu kırmak üzeredir, kırmıştır. Son 15 yılda yapmış olduğu yollarıyla, eğitim, fiziki altyapısıyla, sağlık alanındaki, savunma sanayi alanındaki yatırımlarıyla adeta çağ atlamıştır. Türkiye'nin birileri tarafından bakıldığı zaman 'Bu gidişine mutlaka ket vurulması, Türkiye'nin içinde huzursuzluk ortaya çıkartılması, Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünün durdurulması gerekir.' yaklaşımı söz konusudur. Hal böyle olunca da birbiri üstüne saldırılar görmüştür, görmeye devam etmektedir. Bakmayın birilerinin savunma sanayimize ilişkin laflar söylediğine. 2002 yılında savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 16'ydı, bugün yüzde 67. Kendi piyade tüfeğimizi, tankımızı, ATAK helikopterimizi, MİLGEM gemimizi biz yapıyoruz. Bugün kardeşlerimizin ellerinde teröristlere yönelttiği silahlar bizim silahlarımız. Birileri görmese de gözleri kör olsa da bunlar bizim. Bunlar gözlerden kaçırılacak yatırımlar, projeler değildir. Bunları kim yaparsa yapsın övünülecek ve Türkiye için yararlı yatırımlardır."

"Tüm bu saldırılardan sonra 5 bin tır silah göndermek suretiyle PKK'nın bir kolu olduğunu bugün bütün dünyanın reddetmediği PYD/YPG'yi güneyimizden bir terör kuşağı oluşturmak suretiyle Ortadoğu ile, Hicaz ile bizim bağımızı koparmak, daha sonrasında Türkiye'den parça koparmak ve daha sonrasında ülkemizin güvenliğini esaret altına almak için besledikleri terör örgütünün yaptıkları ortaya çıktı." diyen Çavuşoğlu, Allah'ın izni, milletin büyük desteği ve ordunun gücüyle, onların tepesine bindiklerini, teröristleri oradan temizleyeceklerini söyledi.

"16 yaşındaki Fatma kardeşimizi katledenler terörist değil de nedir?"

Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırında bir terör kuşağı oluşturulmasını önlemeyi amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Harekat, bu bölgeden Türkiye'ye sızan PKK'lı, PYD'li, YPG'li, DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye'de eylem potansiyelini ortadan kaldırmak içindir. Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin yeniden kendi vatanlarına döndürerek hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak içindir. Zeytin Dalı Harekatı'nın nedeni o bölgeden yaklaşık 800 civarında roketin atıldığı Kilis, Hatay gibi sınır illerimizin güvenliğini tesis altına almak içindir. Bugün karşımızda bulunan unsurlar çok net bir şekilde teröristtir, terör örgütleridir. Birileri televizyon ekranlarından 'Elimizde istihbari kayıtlar yok ama biz bunlara terörist diyemiyoruz.' dese de PYD terör örgütüdür. PKK'dır bunlar, YPG'dir bunlar. Siz kabul etseniz de böyledir etmeseniz de böyledir. Hatay'da bir roketle uyurken uykusunda şehadet şerbetini içen 16 yaşındaki Fatma kardeşimizi katledenler terörist değil de nedir Allah aşkına.

Ülke için siyaset yapmak üzere yola çıkanların televizyon ekranlarına çıkarak kendilerine sorulan bir soru çerçevesinde 'PYD bir terör örgütü diyor musunuz?' diye sorulduğunda 'Elimizde bir veri yok, istihbarat kaydı yok, bir şey diyemiyoruz.' diyenlere yuh olsun. Mehmetçik'imiz bayrak için, vatan için, bizim çocuklarımızın emniyeti için, vatanın emaneti için orada göğüs göğüse çarpışırken bunu içeriden hem de kendi içimizden siyasetçilerin bu şekilde söylemesi açık söylüyorum bühtandır, ihanettir."

"Milletin basireti bunların basiretinden kat kat yüksektir"

Teröristleri vurmaya başlayınca sesin başka yerden geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "(PYD terör örgütü değildir.) diyen o siyasetçiye soruyorum. Bu operasyon başladığından itibaren, bu operasyona karşı ses veren kim? Kim biliyor musunuz? Kandil, Bayık, Kalkan. Nasıl oluyor da PYD terörist, terör örgütü olmuyor. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz. Yoksa AK Parti düşmanlığı bu ülkeye düşman yapacak kadar gözünüzü kör mü etti sizin. Yazıkları olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, her şeyi gören milletin basiretinin bunların basiretinden kat kat yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son günlerde askerimiz vurdukça kara propagandaya savrulanlar oluyor. Özellikle PYD, PKK, YPG kaynaklı kara propaganda faaliyetleri yıllar öncesinin fotoğrafları sosyal medyadan yaymak suretiyle bu ülkeye bühtanda bulunuyor. Güya bizim askerimiz sivilleri katlediyormuş. Yalan. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Biz sivillerin mağdur ve mazlum olanının yanına gider, yetimlerin başını okşar diğerlerin sırtını pek eder, onlara yardım ederiz. Biz gittiğimiz yere hayat götürürüz, ihya götürürüz. Orayı abad ederiz. Gittiğimiz yeri imha etmeyiz. Gittiğimiz yere öldürmek üzere gitmeyiz. Bu milletin ecdadı hayvanlar için bile vakıf kurmuştur. Sivilleri nasıl katleder. Böyle bir şey yok. Ama birileri bunun üzerinden Türkiye'nin bu haklı mücadelesini, operasyonunu gölgelemeye çalışıyor. Biz buna fırsat vermeyiz."

Bir tek sivilin bile kılına zarar gelmemesi için her şeyi yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Geçenlerde İsveç'te yapılan Hristiyanlara ilişkin kongrede Suriyeli Hristiyanlar ne diyor biliyor musunuz? 'PYD bizim çocuklarımızı elimizden alıyor, bizleri zorla askere götürüyor.' diyor. Bu örgüt oradaki kardeşlerimize de adeta bir soykırım yapıyor. Bunu içerideki bazı siyasetçiler görmese de gerçek bu." şeklinde konuştu.

"Milletimizin çizdiği istikametten asla ayrılmayız"

Çavuşoğlu, asker büyük kahramanlık mücadelesi verirken, birilerinin tezvirat yapmasının Mehmetçik'in sadece ve sadece moralini, motivasyonunu bozacağını ama gücünden bir şey kaybettirmeyeceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik gereğini yapar Allah'ın izniyle. Amacımız Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini muhafaza etmektir. 5 bin tır silah o bölgeye neden getirilir? Bunun bir izahı var mı? Bunların birbirinden farkı yok. PYD'si, PKK'sı, DEAŞ'ı. Rakka'da birileri kortej eşliğinde DEAŞ'ı kurtarmadı mı? Silahlarıyla onların oradan geçit töreni yapmasına göz yummadı mı? Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz bize istikamet belirler. Milletimizin çizdiği istikametten asla ayrılmayız. Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize 'Yürü ey kardeşim arkanda ben varım.' diyor. Mehmetçik'imiz de yürüyor. Gürül gürül gidiyor. Orayı kısa süre içinde inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3,5 milyon kardeşimizin yeniden evine, barkına dönmesinin imkanını sağlayacaktır. Bu da böyle bilinmelidir."

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Abdullah Kavşur, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na baston hediye etti.

Kaynak: AA