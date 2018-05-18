Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa için elimizden geleni yapmak zorundayız

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Buraya İstanbul yeni kaşı mitinginden geldim. Bizler burada çok müstesna sofralarımızda çoluk çocuğumuzla hayatımızı geçirirken bizleri orada savunan kardeşlerimiz var. Kudüs gökte inşa edilip aşağıya indirilen bir ülkedir. Kudüs bizim sınavımız, Mescid-i Aksa ilk kıblemiz. Biz bugünkü kıblemizi koruyamazsak ne yaparız. Sevgili kardeşlerim biz bugün bir karar verdik; biz artık Mescid-i Aksa'nın nöbetini sadece Filistinlilere bırakmamalıyız, bu yük onlara ağır geliyor. Onun için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bunu bugün de belirtiyoruz. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın üzerine çullanmak için fırsat kolluyor. Ama biz bunu yeneceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz bunları yeneceğiz bunu biliyorum” dedi.

MÜSİAD’ın iftar yemeğine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa protokolü katıldı.

Kaynak: İHA