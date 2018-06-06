Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Koalisyonlar tarihin tozlu raflarında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Lokali'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin tohumlarını atarken önce Balkanlardan başladığını söyledi.

Erdoğan'ın önce bir heyetle Gümülcine, Kalkandere ve Üsküp'e 15-20 günlük ziyaret yaparak bakış açısı geliştirdiğini ve ondan sonra partiyi kurduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bizim için Balkanlar da Kafkaslar da asla vazgeçemeyeceğimiz, sırtımızı dönemeyeceğimiz yerlerdir. Biz biliyoruz ki Türkiye güçlüyse onlar o yabancı bayrak altında yaşasalar da kendilerini güvende hissediyorlar. Türkiye güçlü oldukça onlar rahat edecekler ve huzurlu olacaklar. Türkiye güçlü oldukça oradaki nadide eserlerimiz yeniden boy göstermeye devam edecek. Yeniden restore edeceğiz oraları. Yeniden oralarda gücümüzü görecekler." diye konuştu.

"Sen dışarıdan gelen saldırılara payandalık yapıyorsun"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı döneminde dış güçlerin oyunları, muhtıra ve darbe teşebbüsleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Gezi Parkı olayları nedeniyle Türkiye'nin 100 milyar dolarının heba olduğunu, faizlerin ve enflasyonun hala o süreçteki seviyesine düşemediğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne uğruna, kimin uğruna? 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi tufan, Türkiye ne olursa olsun' diye yaklaşım gösteren bir muhalefet anlayışı var. Bu, ülkenin insanına, devlete, vatana ve ecdada haksızlık. Siyaset yapacaksan Türkiye ortak paydasında buluşmayı bilmelisin, dışarıdan gelen saldırılara karşı birlik ve beraberlik örneği gösterebilmelisin ama sen dışarıdan gelen saldırılara payandalık yapıyorsun kardeşim. Türkiye'yi dışarıya jurnalliyorsun. Dışarıdan ne türlü bombardıman, algı operasyonu gelirse hepsine boyun eğiyorsun, destek veriyorsun."

Türkiye'nin 2023 hedefleri

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile vesayet döneminin biteceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinden sonra birileri devreye girerek zinde güçlerle, yargı bürokrasisiyle, gazete manşetleriyle hükümet yıkamayacak. Sadece sizin elinizle gerçekleşecek bu. İşte şimdi vesayet bitiyor. Artık patinaj yapma dönemi bitiyor. Artık 3,7 kat büyümek için 16 yıl beklemeyecek bu ülke. 5 yılda 3,7 veya 4 kat büyüyecek Allah'ın izniyle. Bizim hedefimizde 2023 var ve bunu başaracağız. 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. 1,5 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefimiz var. İşsizliği yüzde 5'e indirme hedefimiz var. 25 bin dolar kişi başı milli gelir hedefimiz var. 24 Haziran bizim için çok kıymetli. Birileri ekranlarda ve meydanlarda bize geçmişi vadediyor; kendileri için güzel olan geçmişi. Bu millet kendisine geçmişi vadeden gericilere oy vermeyecektir. Yeni dönemde Türkiye'yi şaha kaldıracak, yeni ufuklara yelken açacak, 'yelken fora' diyecek Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir kez daha kenetlenecektir."

"Meclisi de AK Parti'yle beraber güçlü kılacaksınız"

Daha sonra Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi önündeki alanda belediye tarafından düzenlenen sahur programına katıldı.

Çavuşoğlu, programda yaptığı konuşmada, vatandaşlardan AK Parti'ye güvenmelerini istedi.

Yeni sistemle milletin hükümetini seçeceğini, artık Mecliste çoğunluk sağlanıp sağlanmadığını, kimin koalisyon yapacağını kime hangi bakanlıkların verileceğini merak etmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bunlar geçti, geride kaldı. Tarihin tozlu raflarına sizlerin kıymetli oylarınızla 16 Nisan'da biz bunu değiştirerek kararını verdik. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan itibaren de yine sizler en iyiyi tatbik edecek olan lidere oylarınızı vereceksiniz, öbür taraftan Meclisi de AK Parti'yle beraber güçlü kılacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA