Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu gerçek boyuttan kopuk sanal bir alemde yaşıyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin hatırlatılması üzerine, Amerika'daki Hakan Atilla davasıyla eş zamanlı olarak Kılıçdaroğlu'na da bir görev verildiğini bunun da davanın Türkiye kamuoyundaki yönetimi olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan her kağıdı belge olup olmadığına bakmaksızın sadece "salladığını" ve yalan söylediğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yalancı olduğu da her halükarda ortaya çıkıyor. Yetinmiyor, bu defa saldırgan tutumunu devam ettiriyor. Bugünkü söyledikleri artık Kılıçdaroğlu'nu esas bağlamdan ve gerçek boyuttan kopuk sanal bir alemde yaşadığını ortaya koyuyor. Nerede kaldı basın özgürlüğü, nerede kaldı ifade özgürlüğü? Bugün uluslararası camiada bunun üzerinde algı yaparak Türkiye ve hükümeti mahkum etmeye çalışan gruplara buradan sesleniyorum, Kılıçdaroğlu'na bir ses verecek misiniz? Aynı şeyi Gürsel Tekin, 'Bunların hepsini kapatacağız' diye yine basını göstermedi mi? Bunlar ne yazık ki kendi kodlarına dönüştür. Burada artık yağlı urganı mı bizim boynumuza geçireceksiniz ya da basının boğazına geçireceksiniz? Bunu mu demek istiyorsunuz? Bu artık Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumu göstermesi bakımından en uç örnek. Bundan daha nasıl pespaye duruma düşer, bilmiyorum."

"Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak istiyorlar"

ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin bir soru üzerine konuşan Çavuşoğlu, bugün artık herkesin rahatlıkla bunun bir yolsuzluk davası olmadığını gördüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün meşru hükümete karşı bir kumpas kurduğunu, bir yargı darbesine giriştiğini vurgulayarak, FETÖ'nün de bu konuda bir kukla olarak kullanıldığının görüldüğünü belirtti.

Bugün yarım bıraktıkları işi tamamlamak için Amerika'da bir tiyatro oynandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Dava, Rıza Sarraf davasıydı ama sanık bir anda tanık oluverdi. Şimdi Hakan Atilla davası oldu." diye konuştu.

Hakan Atilla'nın avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerde, Sarraf'ın dayısıyla bir telefon görüşmesinde, hapis yatmamak için yalan söyleyebileceğini de rahatlıkla aktarabildiğine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu davanın bizim açımızdan hiçbir hükmü yok. Tamamen Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak istiyorlar. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi sürecinde, hendek terörü esnasında Türkiye'nin sevk edilmek istendiği noktaya ilişkin hedeflerinde başarılı olamayanların yolumuza güller dökmesini beklemiyoruz. Şimdi de bu Amerika'da görülen dava, Türkiye'yi ekonomik olarak zor duruma düşürmek, yatırımların önünü kesmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın milletle olan bağını 'yolsuzluk' gibi bir itham üzerinden koparmak, uzaklaştırmak ve 2019'a giderken 'Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi tasfiye edebilir miyiz?' sürecine matuf bir hareket."

Kaynak: AA