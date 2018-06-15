Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Hiçbir terörist saldırı milli iradenin tecelli etmesini engelleyemez

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 4 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Suruç’ta partimize yönelik saldırıda kaybettiğimiz, Millletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 14 Haziran 2018

Hakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suruç’ta partimize yönelik saldırıda kaybettiğimiz, Millletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Demokrasimize ve mübarek bayrama gölge düşürmeye yönelik bu menfur saldırıyı düzenleyenleri kınıyorum. Hiçbir terörist saldırı milli iradenin tecelli etmesini engelleyemez."

Demokrasimize ve mübarek bayrama gölge düşürmeye yönelik bu menfur saldırıyı düzenleyenleri kınıyorum. Hiçbir terörist saldırı milli iradenin tecelli etmesini engelleyemez. — Hakan Çavuşoğlu (@Hakan_cavusoglu) 14 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber