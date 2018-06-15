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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Hiçbir terörist saldırı milli iradenin tecelli etmesini engelleyemez

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Suruç saldırısıyla ilgili, "Demokrasimize ve mübarek bayrama gölge düşürmeye yönelik bu menfur saldırıyı düzenleyenleri kınıyorum" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Hiçbir terörist saldırı milli iradenin tecelli etmesini engelleyemez

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 4 kişinin ölümü ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

 


 

Hakan Çavuşoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suruç’ta partimize yönelik saldırıda kaybettiğimiz, Millletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Demokrasimize ve mübarek bayrama gölge düşürmeye yönelik bu menfur saldırıyı düzenleyenleri kınıyorum. Hiçbir terörist saldırı milli iradenin tecelli etmesini engelleyemez."

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, Suruç, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
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