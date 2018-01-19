Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Güneyde oldu bitti ile terör koridoruna göz yummayız

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, "Merkez İlçeler Mahalle Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, son birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin başına gelenlerin, ülkenin başına örülmek istenen çorabın, planlanan tezgahların ve tuzakların milletle birlikte ortadan kaldırıldığını söyledi.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten ve kader çizgisinden geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, son 40 yılını terörle mücadeleye verdi. Binlerce vatandaş, masum asker, gencecik fidanlar, toprağa düştü. Bunlar, taşeron örgüt tarafından yapılan ama ipleri başka yerlerde olan örgütler marifetiyle oldu. Türkiye, özellikle 15 Temmuz'dan sonra hainlerin devlet kademelerinden ve kurumlardan temizlenmesinden sonra verdiğimiz mücadele, bugün terör noktasında ortaya çıkan başarıyı gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Teröristlere adım attırılmadığını, onların inlerinde bulunduklarını ve onlara hareket kabiliyeti bırakılmadığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt içinde bir mücadele veriyoruz ama yurt dışından aynı terör örgütleri marifetiyle tehdit ve riskler altında işimize devam edemeyiz. Son birkaç yıldır Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Terör koridoru oluşturmak suretiyle, Türkiye'nin güneyini kuşatmak, Hicaz bölgesiyle bağını koparmak ve ilerleyen süreçte ülkemizin huzuruna kastetmek, ülkede 'oldu bitti'lere fırsat kollayacak bir anlayışla orada terör gruplarını destekliyorlar. Terör gruplarıyla ilgili bir oluşum, icraat söz konusu olmaya başladı. Biz, bunlara gözümüzü mü yumacağız? Türkiye, terörle yurt içinde nasıl mücadele ediyorsa sınır güvenliğini, güvenlik alanlarında muhafaza etmek için terör unsurları gerekirse Suriye'nin, Afrin'in içindeyse gidecek, vuracak, gereğini yapacak Allah'ın izniyle."

"Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz"

Çavuşoğlu, PKK'lı teröristlerin PYD'nin içinde yuvalandığını bildiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün Afrin'den, Hatay'ın Amanos Dağı'ndan sızmak suretiyle Türkiye'de operasyon gerçekleştirmek isteyen teröristlerin olduğunu biliyoruz. Buna göz mü yumacağız? Teröristler, Afrin'den gelmek suretiyle Amanos üzerinden geçerek, Türkiye'de terör eylemlerinde bulunmaya tevessül ediyorsa biz de o işi kaynağında bitirmek için bu Afrin ise Afrin'de ortaya koymak için gereğini yapmayacak mıyız? Yapacağız, yapmak zorundayız. Çünkü biz, bu ülkenin bugünkü görevlileriyiz, yöneticileriyiz ama çocuklar için bu hükümetin, devletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillere sorunlu bir Türkiye bırakamayız."

PYD/PKK'nın, güneyde bir 'oldu bitti' ile terör koridoru oluşturmaya çalışmasına göz yumulmayacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu örgüt, oradaki Kürt kardeşlerimize de kasteden, ağırlıkla onlara da soykırım uygulayan, onları da yerinden yurdundan eden bir anlayışla orada yer edinmeye çalışıyor. Soykırım uyguluyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını alarak, onları zorunlu kendilerine asker yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yapılanlara ve yapılacaklara göz yumamayacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hala bugün Afrin bölgesinden Türkiye'ye taciz atışları geliyorsa bunun gereğini yapmak zorundayız. Önemli bir dönemden, zaman diliminden geçiyoruz. Bu, milli bir konu. Kenetlenmemiz gerekiyor. Bugün Afrin'de ortaya çıkan durum, Türkiye'nin bir beka, varoluş sorunudur. Biz, müdahale etmezsek tarih, bizi yargılar. Ne olursa olsun Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak ve o bölgeden gelecek terör unsurlarını bertaraf etmek için bu operasyonu gerçekleştirmek durumundayız."

Çavuşoğlu, kimsenin Türkiye'nin itibarıyla oynamasına müsaade edemeyeceklerine işaret ederek, "Birkaç terör unsurunun, grubunun bir araya gelerek, bu ülkeye ayar vereceğini zannedenler ve onları taşeron olarak kullananlar, bilsinler ki bu ülkenin geleneği, çok kadim bir devlet geleneğidir." dedi.

Kaynak:AA