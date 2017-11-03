  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gümülcine'de

Yunanistan'da bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Gümülcineli Türk azınlığa hitap ederek, "Mahsun olmayın, yeise kapılmayın çünkü biz varız, Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gümülcinede
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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri'nin azınlık haklarından en iyi şekilde yararlanması için gereken adımları attıklarını söyledi.

Gümülcine'de Batı Trakya Türk azınlığına hitap eden Çavuşoğlu, "Mahsun olmayın, yeise kapılmayın çünkü biz varız, Türkiye Cumhuriyeti var" dedi. 

Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her iki ülkede karşılıklı olarak yaşam mücadelesi veren azınlıklar konusundaki hususları bütün detaylarıyla konuştuk. Biz bu noktada adımlarımızı atıyoruz, vakıflar konusunda attık, eğitim hususunda attık. Sizler de burada yaşamakta olan 150 bin batı Trakya Türk Müslüman azınlığı olarak sadece vatandaşlık haklarından değil, aynı zamanda azınlık haklarından da optimum seviyede yararlanmanız için Yunanistan Devleti nezdinde elimizden gelen bütün alternatifleri konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz." 

TRT HABER

 

Etiketler: Yunanistan, Gümülcine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
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