Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Ekonomimiz dalgalanmanın suni olduğunu gösteriyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, son günlerde Türkiye'de dolar kuru üzerinden çalışmalar yapıldığını, oyunlar oynandığını söyledi.

"Nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebilirizin telaşı"

Çavuşoğlu, son günlerde dolarda yaşanan dalgalanmanın 24 Haziran'ı gölgelemek için yapıldığını vurguladı.

"Türkiye içeride ve dışarıda, sınırlarında geliştirilmek istenen kuşatmaya karşı bütün direncini gösterecektir. Nerede bir terörist varsa isterse içeride olsun isterse sınırların dışında olsun onları bulmak suretiyle bizim için bir tespit, tehdit ve risk olmaktan çıkaracaktır. Dolayısıyla Türkiye yaşamış olduğu her kriz anında, 15 Temmuz'da böyle, Gezi sürecinde böyle en son Zeytin Dalı Operasyonu'nda da aynı şekilde maalesef Batılı müttefiklerimiz bizimle birlikte ittifakın bir gereği olarak net bir tavır ortaya koymadıkları gibi başka birtakım yaklaşımlar da sergiliyorlar. Dolayısıyla dolardaki bugünkü dalgalanma, Türkiye seçime, 24 Haziran'a giderken nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebilirizin telaşından kaynaklanan bir dalgalanmadır. Bizim ekonomik parametrelerimiz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor."

"Türkiye'nin ekonomik şartlarıyla uygun bir dalgalanma değil"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin geçen yıl 7,4 büyüdüğünü hatırlatarak, dolardaki dalgalanmanın Türkiye'nin ekonomik şartlarıyla uygun olmadığını söyledi.

"Yine 2018'in ilk çeyreğindeki büyüme trendine baktığımızda bizim edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgiler aynı büyüme trendinin devam ettiği yönünde. Dolarda yaşanan bu kısmi dalgalanmanın hiçbir şekilde Türkiye'nin ekonomik şartları ve parametreleriyle uygun bir dalgalanma olmadığını ifade etmek istiyorum. Türkiye bir taraftan böyle bir büyümeyi yakalamışken diğer taraftan bütün parametrelerdeki durum belliyken yaşanan bu dolardaki dalgalanma ne yazık ki evvelce yaşadığımız birtakım manipülasyonlar ve çalışmalardan ibaret olduğu izlenimini, durumunu bize açık ve net olarak göstermektedir."

"24 Haziran ile yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türkiye'de Mayıs 2013'te tüm ekonomik göstergelerin adeta tarihin en olumlu göstergeleri halini aldığına işaret ederek şunları söyledi:

"140 yıl sonra 2013 Mayısı'nda faizler ilk defa bu kadar düşük seviyeye gerilemişti. Diğer taraftan IMF ile olan borç ilişkimizi tamamen sonlandırmıştık. Büyük projelerle ilgili kararlar almış, adımlar atmaya başlamıştık. Bir anda 3-5 ağacın arkasına gizlenerek adeta ülkede bir sokak kaosu oluşturmak suretiyle hükümeti alaşağı etme projesiyle karşı karşıya kalmıştık. Türkiye o dönemde neredeyse 100 milyar dolara yakın bir zarara uğramıştı. Şimdi bugün Türkiye'nin artık vesayetten kurtulduğu, istikrar ve güvenin hakim olduğu 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz. Yani Türkiye hem bölgesinde hem de küresel anlamda nerede bir mağduriyet, kriz alanı varsa oraya insan, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşan bir Cumhurbaşkanımız var."

"Bu tip türbülansların içinden çıkacak güce biz sahibiz"

Çavuşoğlu, Merkez Bankası'nın konuyla ilgili tedbirlerini almaya başladığının altını çizdi.

"Tüm bu göstergeleri nazara aldığımız zaman yaşanan bu dalgalanmanın hiçbir şekilde rasyonel bir tarafı yoktur. Milletimize özellikle ifade etmek istiyorum ki müsterih olsunlar. Biz kısa ve orta vadede bu tip türbülansların içinden çıkacak güce sahibiz. Merkez Bankası bununla ilgili tedbirlerini almaya da başladı. Seçimden sonra özellikle cari açıktaki bu daraltma yönünde kalıcı ve yapısal çözümleri geliştireceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Enflasyonun da düşürülmesiyle ilgili olarak tedbirleri alacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Milletimize şunu söylemek istiyorum; 24 Haziran'ı beklesinler. 24 Haziran'da Türkiye için yeni bir kapı aralanıyor. Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Birlik, bereket, bolluk için şimdi Türkiye vakti."

Kaynak: AA