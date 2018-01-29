BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Dostluk neyi gerektiriyorsa Yunanistan ile onu yapmalÄ±yÄ±z

29 Ocak, BatÄ± Trakya TÃ¼rklerinin kimliklerine dÃ¶nÃ¼k saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± hak arama mÃ¼cadelesini simgeleyen bir tarih.

"29 Ocak Toplumsal DayanÄ±sÌ§ma ve Milli DirenisÌ§ GuÌˆnuÌˆ"nÃ¼ saygÄ±yla anan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, soydaÅŸlarla birliÄŸin ve beraberliÄŸin daim olmasÄ± temennisinde bulundu.

"VatandaÅŸÄ±n tÃ¼m temel haklarÄ±nÄ± teminat altÄ±na almalÄ±yÄ±z"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi;

"Maalesef BatÄ± Trakya'daki soydaÅŸlarÄ±mÄ±z azÄ±nlÄ±k haklarÄ±nÄ± hala uluslararasÄ± normlarÄ±n gerektirdiÄŸi ÅŸekilde kullanamamaktadÄ±r. Bu noktada her Ã§aÄŸdaÅŸ Ã¼lkenin atmasÄ± gereken adÄ±mlarÄ± komÅŸumuz Yunanistan'dan da beklediÄŸimizi ifade etmek istiyorum. Ä°ki Ã¼lke dostluÄŸunun gereÄŸi neyse ona riayet etmeli ve istisnasÄ±z her vatandaÅŸÄ±n tÃ¼m temel haklarÄ±nÄ± teminat altÄ±na almalÄ±yÄ±z."

Kaynak: AA