Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Büyüme rekoru Kılıçdaroğlu gibi kriz çığırtkanlarına en güzel cevap

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyümesine ilişkin, "Büyüme rekoru, Kılıçdaroğlu gibi 'ekonominin perişan olduğunu' öne sürenleri perişan etmiştir. Dünyada rekor seviyede büyüyen Türkiye için ekonomide kriz hedefleyenlerin akıntıya karşı kürek çektiği bir kez daha anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, beklenti düzeyinde, yüzde 8,9'larda, tek haneli rakamlardan bahsedilirken, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında rekor seviyede büyüdüğünü belirtti.

Çift haneli bu büyüme oranıyla, Türkiye'nin G-20 ülkelerinin tümünü geride bırakmasının sevindirici olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böylesine iyi seviyelerde, en ileri büyüme performansına imza atmamız, 'Ekonominin geldiği hale bakın. Mobilyanın başkenti İnegöl'de yaprak kıpırdamıyor.' diyerek ekonominin perişan olduğunu iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu gibi kriz çığırtkanlarına en güzel cevap niteliğindedir. Büyüme rekoru, Kılıçdaroğlu gibi ekonominin perişan olduğunu öne sürenleri perişan etmiştir. Dünyada rekor seviyede büyüyen Türkiye için ekonomide kriz hedefleyenlerin akıntıya karşı kürek çektiği bir kez daha anlaşılmıştır."

Çavuşoğlu, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, tarım sektörünün toplam katma değerinin yüzde 2,8, sanayi sektörünün yüzde 14,8 ve inşaat sektörünün ise yüzde 18,7 arttığına dikkati çekti.

"Yarınların güzel geçeceğinin müjdecisi"

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değerinin yüzde 20,7 arttığını belirten Çavuşoğlu, "Bu rakamlarla, Türkiye'yle ilgili düşük seviyedeki öngörüler geride kaldı. Koparılan fırtınalara rağmen Türkiye'nin nasıl güvenli ve istikrarlı bir ekonomisi olduğu bir kez daha görüldü. Bizler, 'Türkiye güvenli liman' dediğimizde, ekonomimizin gerçeklerine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Yarınlara dair umut tacirliği yapan iktidarların geçmişte kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu reel gelişmeler yarınların güzel geçeceğinin en güzel müjdecisidir. Bu rakamlarda sanayinin büyümeye etkisi ve ihracattaki artış ortadadır. Şüphesiz rekor büyümede sanayinin lokomotifi olan şehrimiz Bursa'nın payı büyüktür. Sanayicimiz ve iş dünyamız rahatça yatırımlarını sürdürebilir. Türkiye'nin ve Bursa'nın gücünü, potansiyelini bilmeyenler daha çok şaşıracaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde AK Parti iktidarında Türkiye istikrar içinde ekonomisini, etrafındaki tüm karışıklıklara ve riskli gelişmelere rağmen büyütmeyi sürdürmektedir. Ülkemiz yeni bir başarı hikayesi ortaya koyarak, çok güçlü bir ekonomik kalkınma hikayesini yazmayı sürdürüyor."

Kaynak: AA