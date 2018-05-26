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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa'da heyelan bölgesini inceledi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolu ve selden zarar gören yerleri inceledi.

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursada heyelan bölgesini inceledi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaşanan sel ve heyelanla ilgili, "Hükümetimiz olarak Sayın Başbakanımızın da talimatıyla bu noktada gereken neyse, vatandaşlarımızın zarar ve ziyanını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çavuoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile sel ile selin sürüklediği taş, toprak yığınları ve heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Orhaneli karayolunda inceleme yaptı.

Bölgede yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, Bursa'da dün akşam saat 17.00 itibarıyla 6 kilometrelik bir çap içinde toplam 6 noktada metrekareye düşen 50 kilogramlık yağış nedeniyle büyük bir tehlikenin atlatıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanda can kaybının olmadığını belirterek, "Araçlarda ve bazı noktalarda zararlar söz konusu. Hükümetimiz olarak Sayın Başbakanımızın da talimatıyla bu noktada gereken neyse vatandaşlarımızın zarar ve ziyanını karşılama konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yol tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğe açılacak"

Çavuşoğlu, tedbirleri yeniden gözden geçirmek üzere bölgeye geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah bugün itibarıyla akşam üzeri karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde trafiğe açılacak. Son derece şiddetli, kısa sürede çok yoğun bir yağış nedeniyle ortaya çıkan bir durum oldu. Tekrardan çok çok geçmiş olsun."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Doğancı Mahallesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, heyelan, bursa
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